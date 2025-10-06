Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 19:35

Военэксперт объяснил, как белый фосфор поражает организм человека

Военэксперт Леонков: используемый ВСУ белый фосфор оставляет незаживающие ожоги

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Белый фосфор, в применении которого неоднократно уличали Вооруженные силы Украины, опасен в эксплуатации, а при попадании на кожу человека оставляет незаживающие ожоги, рассказал NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, это оружие считается негуманным, и в большинстве стран его уже не применяют.

Белый фосфор опасен в эксплуатации, и поэтому его уже никто не применяет. Вместо него используются пирогелевые смеси. Они гораздо безопаснее и, что важно, в 2–2,5 раза эффективнее белого фосфора. Поэтому то, что в обиходе часто называют «белым фосфором», на самом деле является общим названием для различных зажигательных смесей, которые входят в состав артиллерийских снарядов и некоторых видов ракетного вооружения. Это все, что предназначено для зажигания и поджигания, — пояснил Леонков.

По его словам, такая пирогелевая смесь при попадании на поверхность может создать температуру от 2000 до 4000 градусов.

Соответственно, если она попадет, например, на броню танка, то способна ее прожечь, — пояснил Леонков.

Ранее боец российской группировки войск «Центр» с позывным Байкал сообщил, что Вооруженные силы Украины применяют запрещенные фосфорные боеприпасы на Красноармейском направлении. Министерство обороны РФ не комментировало эти данные.

СВО
химоружие
атаки ВСУ
вооружения
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России завершили расследование по второму делу Хотина
Двух российских школьниц били ногами в живот и возили лицами по асфальту
«Молчать нельзя»: военэксперт раскрыл способ остановить химатаки ВСУ
ВС РФ разнесли аэродромы с F-16, дроны в Феодосии: что будет дальше
Российские бойцы уничтожили позицию ВСУ с американским гранатометом
Путин ужесточил меры по борьбе с коррупцией
Кехмана удалили с сайта МХАТ им. Горького
Россиянам раскрыли доступный способ борьбы с плесенью
Новый род войск появится в ВСУ
В центре Москвы горит здание XIX века
Рэпер Macan явился в военкомат по повестке
Диетолог назвала три неочевидных продукта для защиты от простуды
Военэксперт объяснил, как белый фосфор поражает организм человека
«Формы диктуют содержание»: историк о театре Прилепина
Смартфон убил подростка, мальчика изнасиловали в больнице: главные ЧП дня
В двух районах Харьковской области прозвучали взрывы
В Армении появился департамент европейской интеграции
Новый министр обороны Франции отказался от своей должности
Москвичам рассказали, какой будет погода в ближайшие 10 дней
В Госдуме оценили идею о компенсациях за спасение нелегальных туристов
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.