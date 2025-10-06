Военэксперт объяснил, как белый фосфор поражает организм человека

Белый фосфор, в применении которого неоднократно уличали Вооруженные силы Украины, опасен в эксплуатации, а при попадании на кожу человека оставляет незаживающие ожоги, рассказал NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, это оружие считается негуманным, и в большинстве стран его уже не применяют.

Белый фосфор опасен в эксплуатации, и поэтому его уже никто не применяет. Вместо него используются пирогелевые смеси. Они гораздо безопаснее и, что важно, в 2–2,5 раза эффективнее белого фосфора. Поэтому то, что в обиходе часто называют «белым фосфором», на самом деле является общим названием для различных зажигательных смесей, которые входят в состав артиллерийских снарядов и некоторых видов ракетного вооружения. Это все, что предназначено для зажигания и поджигания, — пояснил Леонков.

По его словам, такая пирогелевая смесь при попадании на поверхность может создать температуру от 2000 до 4000 градусов.

Соответственно, если она попадет, например, на броню танка, то способна ее прожечь, — пояснил Леонков.

Ранее боец российской группировки войск «Центр» с позывным Байкал сообщил, что Вооруженные силы Украины применяют запрещенные фосфорные боеприпасы на Красноармейском направлении. Министерство обороны РФ не комментировало эти данные.