Новый министр обороны Франции отказался от своей должности

Бывший министр экономики Франции Брюно Ле Мэр сообщил в соцсети X, что отказался от должности главы Минобороны спустя менее суток после назначения. Политик объяснил свое решение «непонятной, ложной и несоразмерной реакцией» на его кандидатуру.

В свете таких обстоятельств я сегодня утром предложил президенту республики [Эммануэлю Макрону] немедленно уйти из правительства, — написал он.

Его уход последовал за отставкой премьер-министра Себастьена Лекорню, подавшего в отставку после критики обновленного состава правительства. Назначение Ле Мэра, которого многие считают ответственным за тяжелое экономическое положение страны, вызвало волну критики со стороны оппозиции. Лидеры оппозиционных партий требовали не только отставки правительства, но и роспуска парламента, а также отставки президента Макрона.

Ранее Лекорню заявил, что решил уйти в отставку из-за нежелания депутатов выполнять свою работу и преследования ими личных, а не национальных интересов. По его словам, политические партии продолжают занимать позицию, как будто все они имеют абсолютное большинство