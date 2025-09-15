Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 15:33

Звезда «Рабыни Изауры» спустилась в московское метро

Звезда «Рабыни Изауры» Сантус призналась в любви к московскому метро

Луселия Сантус Луселия Сантус Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Актриса сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантус посетила Москву и прокатилась на городском метро. Она отметила в эфире программы НТВ «Звезды сошлись», что российская подземка потрясла ее своей красотой.

Во всех городах я езжу на метро, но ваше метро меня потрясло. Очень красивое! — заявила Сантус.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что на сенсорных экранах в поездах московского метро появятся схемы на арабском языке. По его словам, до конца текущего года карту на этом языке также добавят в приложение «Метро Москвы». Схему разрабатывали таким образом, чтобы адаптировать названия станций для арабских туристов. Ликсутов добавил, что на остановках наземного транспорта уже появились плакаты с надписями на арабском и русском языках.

Также в московском метро запущен тематический поезд к 50-летию телепередачи «Что? Где? Когда?». Отмечается, что он курсирует на Сокольнической линии. Уточняется, что в вагонах поезда размещены материалы об истории игры, ее создателях, известных участниках и зрителях.

