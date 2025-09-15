В настоящее время предпринимаются агрессивные попытки исказить подходы к изучению истории, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции, посвященной старту международного медиатура журналистов «Дорогами Победы». По ее словам, те СМИ, которые интересуются какими-то событиями, могут сталкиваться с «политикой отмены». Она добавила, что некоторые журналисты и общественные деятели, ищущие правду, могут подвергаться преследованию.

Сегодня мы видим сумасшедшие, агрессивные попытки исказить не только саму историю, <…> а даже подход к изучению истории подвергается нападению, — сказала Захарова.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что западные средства массовой информации нужно привлекать к ответственности. Поводом для заявления стало убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка.

Дмитриев обвинил медиа в распространении лжи, приводящей к трагическим последствиям. Он сослался на видео, размещенное в Сети от имени американского лидера Дональда Трампа. В ролике неизвестная девушка призвала вернуть законы об ответственности СМИ и переименовать соответствующий акт в честь погибшего активиста. Чарли Кирк, являвшийся сторонником Трампа, был смертельно ранен во время массового мероприятия в Университете долины Юта.