В РФПИ озвучили наказания для западных СМИ после смерти сторонника Трампа Дмитриев заявил, что западные медиа нужно начинать привлекать к ответственности

Западные средства массовой информации нужно привлекать к ответственности, заявил на своей странице в социальной сети X, глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Поводом для заявления стало убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка.

Дмитриев обвинил медиа в распространении лжи, приводящей к трагическим последствиям. Он сослался на видео, размещенное в Truth Social от имени американского лидера Дональда Трампа. В ролике неизвестная девушка призвала вернуть законы о ответственности СМИ и переименовать соответствующий акт в честь погибшего активиста. По мнению автора видео, США находятся на опасном пути из-за деятельности медиа и блогеров.

Постоянные, ложные заявления традиционных СМИ привели к глобальному бедствию. Пора действовать. СМИ должны быть привлечены к ответственности. Ложь должна прекратиться, — говорится в сообщении Дмитриева.

Чарли Кирк, являвшийся сторонником Трампа, был смертельно ранен во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Политик известен своей критикой помощи Украине и высказываниями об украинском лидере Владимире Зеленском как о «марионетке ЦРУ». Кирк также неоднократно подчеркивал, что Крым исторически является частью России.