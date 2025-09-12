Трамп надеется на смертную казнь для убийцы Кирка

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на вынесение смертного приговора в отношении подозреваемого в убийстве консервативного активиста правого толка Чарли Кирка, передает Fox News. Он сделал это заявление, комментируя ход расследования и задержание преступника в штате Юта.

Я надеюсь, что его признают виновным, как я полагаю, и надеюсь, что он получит смертную казнь. Чарли Кирк был замечательным человеком, он этого не заслужил. Он работал так усердно и так хорошо, его все любили, — прокомментировал республиканец.

Он заявил, что следствие не располагает сведениями о причастности к преступлению других лиц. На данный момент подозреваемый находится под арестом, его допрашивают сотрудники правоохранительных органов. По словам Трампа, наводку на вероятного убийцу дал кто-то из его близкого окружения. При этом он подчеркнул, что не смотрел видеозапись с моментом убийства Кирка.

Инцидент произошел 10 сентября в Юте: стрелок открыл огонь с 800 метров, ранив выступавшего активиста в шею. Президент Трамп подписал указ о смертной казни для преступника. Флаги США будут приспущены до 14 сентября в знак скорби по погибшему Кирку.

Ранее ФБР обнародовало видеозапись побега подозреваемого в убийстве американского активиста Кирка. На кадрах видно, как человек в темной одежде покидает место происшествия после стрельбы. Подозреваемый, возможно, студент.