12 сентября 2025 в 11:45

Бегство убийцы сторонника Трампа попало на видео

ФБР показало видео, где стрелявший в Чарли Кирка покидает место преступления

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ФБР обнародовало видеозапись, которая запечатлела бегство предполагаемого убийцы американского активиста Чарли Кирка с места преступления, пишет New York Post. Подозреваемый попался на камеры наблюдения.

На кадрах видно, как человек в черной одежде выпрыгивает из снайперского укрытия, бросает оружие и быстро скрывается после того, как застрелил известного американского активиста и сторонника президента США Дональда Трампа. Кирк, среди прочего, активно призывал к сотрудничеству с Россией. По предварительным данным следствия, нападавшим может оказаться студент.

Преступление произошло 10 сентября в штате Юта, когда активист проводил выступление в университетском кампусе. Неизвестный выстрелил в него с расстояния около 800 метров, попав в шею. Президент США Дональд Трамп уже подписал указ, предусматривающий смертную казнь для виновного в покушении на активиста. В знак траура по Кирку все государственные флаги по всей Америке приспустят до 14 сентября.

Ранее департамент общественной безопасности штата Юта отложил брифинг для журналистов по расследованию убийства активиста. Местные власти объяснили свое решение «стремительным развитием хода расследования».

