11 сентября 2025 в 22:24

Брифинг по убийству Кирка отложили из-за «стремительности» расследования

Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Департамент общественной безопасности штата Юта отложил брифинг для журналистов по расследованию убийства американского правого активиста Чарли Кирка. Уточняется, что власти объяснили это «стремительным развитием хода расследования», передает РИА Новости.

В связи со стремительным развитием событий в нашем расследовании мы отложим его. Мы опубликуем обновленную информацию о времени позднее, — отметили там.

Изначально брифинг с участием представителей ФБР ожидался в 12:45 по местному времени (21:45 мск) в четверг, 11 сентября. Новое время проведения мероприятия пока не озвучили.

Ранее ФБР обнаружило в лесной зоне штата Юта высокомощную винтовку с продольно-скользящим затвором, предположительно, использованную при убийстве Кирка. Представитель ведомства Роберт Боулс подтвердил, что правоохранители располагают видеозаписью инцидента и продолжают поиски подозреваемого с привлечением всех ресурсов.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что покушения на Чарли Кирка и президента США Дональда Трампа могли быть предупреждением противникам затягивания украинского конфликта. Он отметил, что Кирк критиковал украинского лидера Владимира Зеленского, кроме того, в целом относился к Украине весьма сдержанно.

