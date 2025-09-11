Брифинг по убийству Кирка отложили из-за «стремительности» расследования

Департамент общественной безопасности штата Юта отложил брифинг для журналистов по расследованию убийства американского правого активиста Чарли Кирка. Уточняется, что власти объяснили это «стремительным развитием хода расследования», передает РИА Новости.

В связи со стремительным развитием событий в нашем расследовании мы отложим его. Мы опубликуем обновленную информацию о времени позднее, — отметили там.

Изначально брифинг с участием представителей ФБР ожидался в 12:45 по местному времени (21:45 мск) в четверг, 11 сентября. Новое время проведения мероприятия пока не озвучили.

Ранее ФБР обнаружило в лесной зоне штата Юта высокомощную винтовку с продольно-скользящим затвором, предположительно, использованную при убийстве Кирка. Представитель ведомства Роберт Боулс подтвердил, что правоохранители располагают видеозаписью инцидента и продолжают поиски подозреваемого с привлечением всех ресурсов.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что покушения на Чарли Кирка и президента США Дональда Трампа могли быть предупреждением противникам затягивания украинского конфликта. Он отметил, что Кирк критиковал украинского лидера Владимира Зеленского, кроме того, в целом относился к Украине весьма сдержанно.