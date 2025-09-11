ФБР обнаружило важную улику в деле убийства сторонника Трампа В ФБР сообщили об обнаружении оружия, из которого могли убить активиста Кирка

Федеральное бюро расследований США обнаружило оружие, предположительно использованное при убийстве правого активиста Чарли Кирка, сообщил на пресс-конференции в штате Юта местный представитель ФБР Роберт Боулс. По его словам, речь идет о высокомощной винтовке с продольно-скользящим затвором, передает CNN.

Мы обнаружили оружие, которое было использовано при стрельбе вчера. Это винтовка высокой мощности с продольно-скользящим затвором. Винтовка была обнаружена в лесной зоне, в сторону которой сбежал стрелявший, — заявил представитель федерального ведомства.

При этом он подчеркнул, что поиски подозреваемого продолжаются с привлечением всех доступных ресурсов. Правоохранители располагают видеозаписью инцидента, на которой запечатлен непосредственный момент совершения преступления.

Вместе с тем представитель ФБР отказался описывать внешность разыскиваемого, сославшись на тактические соображения продолжающегося расследования. Он выразил уверенность в том, что преступник будет вскоре задержан.

Чарли Кирк, влиятельный праворадикальный активист, сторонник президента США Дональда Трампа и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время выступления в штате Юта. Мероприятие проходило в местном университете.