15 сентября 2025 в 16:58

Родителям дали советы, как остановить травлю ребенка в школе

Юрист Салкин: родителям жертвы школьного буллинга нужно обратиться к учителю

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В случае если ребенок стал жертвой школьной травли, родителям следует зафиксировать факты буллинга и поговорить с классным руководителем, заявил LIFE.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. В ситуациях, когда разговор с учителем ни к чему не привел, можно подать письменное заявление на имя директора школы.

Если школа не реагирует, следующим шагом может стать обращение в региональный департамент образования. Там компетентные специалисты смогут провести дополнительное расследование и принять соответствующие меры, — отметил Салкин.

Одновременно с этим можно направить обращение в прокуратуру, добавил юрист. При этом если в отношении ребенка совершены действия, содержащие признаки преступления, нужно оперативно обратиться в полицию.

Ранее психолог Кирилл Хломов заявил, что страх, плохое настроение, а также пониженная мотивация к учебе могут сигнализировать о буллинге в школе. По его словам, родителям важно объяснить детям, что при любых проблемах нужно обращаться за помощью к взрослым.

