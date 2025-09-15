В Кремле слышали слова Трампа о терпении по Украине

В Москве слышали заявления президента США Дональда Трампа об иссякающем терпении в контексте украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова о возможных новых санкциях в отношении России, передает ТАСС.

Мы слышали эти заявления, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков подтвердил готовность Москвы урегулировать украинский конфликт путем переговоров. Однако Киев тормозит процесс, а европейцы — мешают, добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее президент США заявил, что у него кончается терпение в отношении украинского конфликта. Трамп обратил внимание, как смог урегулировать семь вооруженных противостояний, полагая, что с Украиной и Россией будет легко.

Песков призывал не испытывать излишний оптимизм насчет дипломатического урегулирования украинского конфликта. Представитель Кремля подчеркивал, что переговоры не могут принести мгновенных результатов, и ни у кого не должно быть иллюзий в отношении скорости решения кризиса.