Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 16:49

В Кремле слышали слова Трампа о терпении по Украине

Песков подтвердил, что слышал слова Трампа об иссякающем терпении по конфликту

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrea Hanks/White House/Global Look Press

В Москве слышали заявления президента США Дональда Трампа об иссякающем терпении в контексте украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова о возможных новых санкциях в отношении России, передает ТАСС.

Мы слышали эти заявления, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков подтвердил готовность Москвы урегулировать украинский конфликт путем переговоров. Однако Киев тормозит процесс, а европейцы — мешают, добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее президент США заявил, что у него кончается терпение в отношении украинского конфликта. Трамп обратил внимание, как смог урегулировать семь вооруженных противостояний, полагая, что с Украиной и Россией будет легко.

Песков призывал не испытывать излишний оптимизм насчет дипломатического урегулирования украинского конфликта. Представитель Кремля подчеркивал, что переговоры не могут принести мгновенных результатов, и ни у кого не должно быть иллюзий в отношении скорости решения кризиса.

Кремль
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.