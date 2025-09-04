В московском метро запустили новый тематический поезд В московском метро запустили поезд к юбилею телепередачи «Что? Где? Когда?»

В московском метро запущен тематический поезд к 50-летию телепередачи «Что? Где? Когда?», сообщает «Москва 24». Отмечается, что он курсирует на Сокольнической линии.

Поздравляем «Что? Где? Когда?» и желаем долгих лет в эфире! — заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Уточняется, что в вагонах поезда размещены материалы об истории игры, ее создателях, известных участниках и зрителях. Также в ходе поездки пассажиры смогут прослушать отрывки из телепередачи с дополнительными интересными сведениями о шоу.

Ранее сообщалось, что на станции «Таганская» Кольцевой линии в честь 90-летия московского метро воссоздали барельеф с изображением Иосифа Сталина, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Композиция является точной копией скульптуры, которая находилась там до 1966 года.