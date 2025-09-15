Вирусолог оценил слухи о «неожиданных последствиях» от COVID-19 Вирусолог Нетесов: побочные реакции от COVID-19 есть и у других инфекций

Никаких неожиданных последствий от COVID-19 нет, так как о них уже известно, сказал академик РАН вирусолог доктор биологических наук Сергей Нетесов. По его словам, переданным НСН, побочные реакции и осложнения, приписываемые коронавирусу, есть и у других инфекций.

Дело в том, что подавляющее большинство этих симптомов и осложнений есть и у других инфекций: и у гриппа есть, и у кори, и у риновирусов, и многих других, но в разной степени. Зависит это во многом как от возраста больного, так и от имеющихся у него хронических болезней, — сказал Нетесов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России увеличилось число случаев заражения вариантом COVID-19 «стратус». Согласно последним данным, зафиксировано уже 384 случая инфицирования этим штаммом. «Стратус» характеризуется повышенной контагиозностью, то есть более высокой заразностью по сравнению с предыдущими вариантами.