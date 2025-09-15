Празднование Дня города в Москве
В Европе призвали отстранить израильских спортсменов от соревнований

Премьер Испании Санчес призвал отстранить израильтян от спортивных соревнований

Педро Санчес Педро Санчес Фото: David Canales/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер Испании Педро Санчес призвал в соцсети X отстранить израильтян от спортивных соревнований. Он отметил, что эту меру нужно принять из-за продолжения конфликта в секторе Газа.

Пока варварство не прекратится, <…> Израиль не должен участвовать в предстоящих международных соревнованиях, — написал Санчес.

Ранее главный редактор InVoice Media аналитик Денис Миролюбов заявил, что у Израиля есть иммунитет на совершение любых действий и заявлений, поэтому Тель-Авив может спокойно равнять с землей жилые районы Газы и устраивать геноцид. По его мнению, израильским спортсменам не грозит отстранение.

До этого специальный докладчик ООН по ситуации на палестинских территориях, итальянский юрист Франческа Альбанезе, выступила c заявлением после гибели бывшего полузащитника сборной Палестины Сулеймана Аль-Обейда. Футболиста не стало 6 августа в результате атаки Израиля по Газе. В связи с этим Альбанезе призвала исключить Израиль из международных соревнований, заявив, что спорт нужно очистить от «апартеида и геноцида».

