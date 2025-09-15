Празднование Дня города в Москве
«Позор Испании»: в Израиле раскритиковали действия премьера Санчеса

Глава МИД Израиля Саар: премьер Испании является настоящим позором страны

Педро Санчес Педро Санчес Фото: David Canales/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Испании Педро Санчес является настоящим позором своей страны, заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на своей странице в X. По его словам, политик стал подстрекателем протестов пропалестинских активистов из-за участия в велогонке «Вуэльта Испании» израильской команды Israel Premier-Tech.

Он призвал демонстрантов выйти на улицы. Пропалестинская толпа услышала его подстрекательские послания и сорвала велогонку «Вуэльта». Таким образом было отменено спортивное событие, которое всегда было источником гордости для Испании. Санчес и его правительство — позор Испании! — указал Саар.

Конфликт достиг пика во время финальных этапов престижной многодневной велогонки, входящей в тройку гранд-туров наряду с «Джиро д'Италия» и «Тур де Франс». Протестующие с палестинскими флагами неоднократно выходили на трассу, используя дымовые шашки и перекрывая дорогу к финишу.

Организаторам пришлось отменить последний этап гонки и сократить дистанцию других этапов из-за акций протеста. До этого команду Israel Premier-Tech уже просили убрать из названия слово «Израиль», однако это не предотвратило эскалацию конфликта.

Ранее израильские шахматисты отказались от участия в международном турнире Open Basque Country в испанской провинции Бискайя. Семеро спортсменов снялись с соревнований после того, как организаторы открыто выступили против их присутствия на соревнованиях.

