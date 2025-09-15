Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 16:46

Юная фигуристка попала под колеса грузовика в Италии

В Италии фура сбила 15-летнюю фигуристку Феррари

Скорая помощь в Италии Скорая помощь в Италии Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

В Италии фура сбила 15-летнюю фигуристку Матильду Феррари, сообщило издание La Gazzetta dello Sport. ДТП произошло в области Трентино-Альто-Адидже на севере страны.

Газета отметила, что девушка переходила дорогу, но внезапно рядом появился цементовоз. Водитель не успел затормозить, в результате чего девушка попала под грузовик. Несмотря на усилия врачей, фигуристку не удалось спасти. Известно, что Феррари была бронзовым призером Кубка Италии 2024 года.

Ранее итальянский мотогонщик Габриэле Коттини погиб после аварии на трассе во время соревнований. Инцидент произошел на этапе Dunlop Cup 600, проходившем на автодроме в Кремоне. После столкновения спортсмену оказали экстренную помощь и доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

До этого в Большом Манчестере в собственном доме был найден мертвым бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF и IBO Рикки Хаттон. Спортсмену было 47 лет. Полиция заявила, что обстоятельства не вызывают подозрений, однако причина смерти пока не раскрывается.

Италия
фигуристы
аварии
грузовики
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.