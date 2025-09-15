Юная фигуристка попала под колеса грузовика в Италии

В Италии фура сбила 15-летнюю фигуристку Матильду Феррари, сообщило издание La Gazzetta dello Sport. ДТП произошло в области Трентино-Альто-Адидже на севере страны.

Газета отметила, что девушка переходила дорогу, но внезапно рядом появился цементовоз. Водитель не успел затормозить, в результате чего девушка попала под грузовик. Несмотря на усилия врачей, фигуристку не удалось спасти. Известно, что Феррари была бронзовым призером Кубка Италии 2024 года.

Ранее итальянский мотогонщик Габриэле Коттини погиб после аварии на трассе во время соревнований. Инцидент произошел на этапе Dunlop Cup 600, проходившем на автодроме в Кремоне. После столкновения спортсмену оказали экстренную помощь и доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

До этого в Большом Манчестере в собственном доме был найден мертвым бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF и IBO Рикки Хаттон. Спортсмену было 47 лет. Полиция заявила, что обстоятельства не вызывают подозрений, однако причина смерти пока не раскрывается.