15 сентября 2025 в 14:02

В российском регионе хотят ввести режим ЧС из-за хаоса с фурами на границе

Власти Северной Осетии намерены ввести ЧС из-за тысяч застрявших на границе фур

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Северной Осетии могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за тысяч фур, скопившихся на границе, передает Telegram-канал Mash Gor. На данный момент проезда на КПП «Верхний Ларс» ожидают порядка 2,5 тысячи человек.

Авторы публикации уточнили, что пробка образовалась на территории республики. Часть фур пытается объехать заторы через Владикавказ — однако в городе тоже царит хаос. Ситуация усугубляется тем, что часть грузовых авто перевозят опасные грузы: бензин и другие легковоспламеняющиеся вещества.

Отмечается, что в конце августа через КПП «Верхний Ларс» не смогли пройти сотни грузовиков с армянской сельскохозяйственной продукцией. Фуры направлялись в Россию через Грузию, но из-за блокировки границы были вынуждены вернуться в Армению. Точные причины инцидента при этом не раскрывались.

Также 18 августа более 2600 автомобилей встали в пробке для проезда по Крымскому мосту. По данным источников, к 10 утра со стороны Тамани ручного досмотра ожидали 2015 машин, со стороны Керчи — 610. Время ожидания с одной стороны составляло более пяти часов. Со стороны Керчи — более двух часов.

Северная Осетия
Верхний Ларс
пробки
грузовики
