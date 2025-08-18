Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 10:59

У Крымского моста в гигантской пробке встали тысячи машин

Более 2600 автомобилей встали в пробке перед въездом на Крымский мост

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Более 2600 автомобилей встали в пробке для проезда по Крымскому мосту, сообщил Telegram-канал «Крымский мост. Оперативная информация». По его данным на 10 утра, со стороны Тамани ручного досмотра ожидают 2015 машин, со стороны Керчи — 610.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2015 транспортных средств. <…> В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 610 транспортных средств, — говорится в сообщении.

Канал отмечает, что время ожидания со стороны Тамани составляет более пяти часов. Со стороны Керчи — более двух часов.

Ранее в Сети появились кадры жесткого задержания злоумышленников, готовивших теракт на Крымском мосту по указанию украинских спецслужб. Мужчины планировали использовать автомобиль Chevrolet Volt, начиненный взрывчаткой. Машина пересекла российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. На частном автовозе ее доставили в Краснодарский край. По задумке Киева, водитель, которому предстояло въехать на Крымский мост, должен был стать террористом-смертником.

Россия
Крым
Крымский мост
очереди
пробки
