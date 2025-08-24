Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 02:00

Сотни фур с сельхозпродукцией из Армении не доехали до России

Депутат Даниелян: сотни фур с сельхозпродукцией для РФ возвращаются в Армению

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Сотни грузовиков с армянской сельскохозяйственной продукцией, направлявшихся в Россию через Грузию, возвращаются обратно, сообщил депутат парламента Армении Гарник Даниелян на своей странице в социальных сетях. Точные причины такого решения властей пока не называются, что создает ситуацию неопределенности для перевозчиков.

По нашим сведениям, из КПП «Верхний Ларс» возвращаются сотни машин с сельхозпродукцией — сливами, персиками, виноградом. Перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах, связанных с фитосанитарией, — указал Даниелян.

По словам парламентария, аграрии несут значительные убытки из-за задержек. При этом также ужесточились проверки для фур со строительными материалами.

При этом ранее сообщалось, что подача российского природного газа в Армению была возобновлена после завершения аварийно-восстановительных работ на транзитном газопроводе в Грузии. Компания «Газпром Армения» отметила, что это произошло 23 августа.

До этого также стало известно, что Ереван упростит процедуру досмотра на всех своих контрольно-пропускных пунктах (КПП), в том числе тех, что расположены на границе с Азербайджаном. Коммуникаций были разблокированы в рамках договоренностей, достигнутых в США.

