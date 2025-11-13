В России объяснили падение доли нелегальной продукции до 9%

Доля нелегальной продукции в России сократилась с 30% до 9% благодаря цифровой маркировке, сообщили на сайте Роспотребнадзора. Для выявления контрафакта с 2024 года в ведомстве провели более 250 тыс. профилактических мероприятий.

По оценкам, доля нелегального оборота снизилась с 30% до 9%, а в отдельных товарных группах эффект еще более заметен: объем нелегального рынка парфюмерии уменьшился в пять раз, — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что приоритетом для него остается контроль качества и безопасности товара. Цифровая маркировка же позволяет отследить путь продукции от поля до прилавка, уточнили в Роспотребнадзоре.

