Утвержден порядок определение цен на «курительную» продукцию

Правительство Российской Федерации утвердило новый порядок установления минимальных цен на различные виды табачных изделий. Согласно постановлению, подготовленному Минфином России, новые меры начнут действовать с 1 марта 2026 года и затронут девять категорий продукции.

Решение позволит уменьшить число контрафактной табачной продукции, — указано в документе.

Перечень конкретных видов продукции, включая трубочный табак, табак для кальяна, жевательный и нюхательный табак, будет определен Минсельхозом до 1 февраля 2026 года. Также минимальные цены будут установлены для сигар, сигарилл, биди и кретек.

С 1 сентября 2024 года уже действуют минимальные цены на никотиносодержащую продукцию. Новые меры реализуют положения федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий», утвержденные в мае 2025 года. Ожидается, что установление минимальных цен поможет упорядочить рынок и защитить потребителей от некачественной продукции.

Ранее общественная организация «Зов народа» предложила ввести программу «Кешбэк за здоровье», которая будет поощрять россиян за отказ от алкоголя и табака. Инициатива предполагает налоговые льготы, бонусы от банков и скидки на страховки для граждан, подтвердивших здоровый образ жизни справкой врача.