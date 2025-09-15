Делегация Соединенных Штатов посетила месторождения в Кировоградской области Украины, написал в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) министр экономики страны Алексей Соболев. По его словам, американские представители оценили возможность добычи и переработки ресурсов в регионе в рамках соглашения о недрах.

Вместе с представителями Международной корпорации по финансированию развития США посетили Кировоградскую область для оценки инвестиционных возможностей для добычи и переработки в регионе, — говорится в сообщении.

Соболев подчеркнул, что для американской делегации это был первый визит на украинские месторождения. В дальнейшем эти объекты могут стать стартап-проектами инвестиционного фонда реконструкции страны.

Ранее политолог и журналист Юрий Светов обратил внимание, что все полезные ископаемые, о которых идет речь в ресурсной сделке США и Украины, находятся на территориях, подконтрольных России. По его словам, вся история с этим соглашением между Вашингтоном и США — темный лес.