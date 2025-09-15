Сбежавший с Украины футболист присоединился к основной группе «Чайки»

Украинский полузащитник Александр Роспутько, недавно получивший российское гражданство, официально присоединился к тренировкам основной группы футбольного клуба «Чайка», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ростовской команды. Спортсмен завершил необходимый период адаптации и теперь рассматривается как полноправный участник состава.

До этого информация о переходе футболиста была опубликована на официальном сайте Лиги PARI (первой лиги России). Клуб из Песчанокопского подтвердил, что Роспутько стал его новым игроком и успешно оформил все необходимые документы для выступления в российском чемпионате.

Роспутько уже присоединился к основной группе, он уже основной участник команды. Выйдет или не выйдет сегодня на игру с «Черноморцем», это уже на месте решает главный тренер. Но в целом он уже присоединился, на месте, все в порядке, — сообщили в клубе.

В ближайшем матче 10-го тура против новороссийского «Черноморца» тренерский штаб будет решать вопрос о возможном дебюте новичка. Игра запланирована на понедельник, 15 сентября, и пройдет на выездном стадионе в Новороссийске.

13 октября 2023 года Роспутько пропал после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном». Он должен был вылететь из Бельгии на Украину вместе с командой, однако на борту самолета его не оказалось. Накануне вылета Роспутько договорился о новом пятилетнем контракте с ФК «Шахтер», именно поэтому его включили в заявку на матч с бельгийским клубом.