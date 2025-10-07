Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 02:55

Очевидцы сообщили, что в небе над Тулой слышны взрывы

SHOT: над Тулой слышны взрывы, ПВО работает по воздушным целям

ПВО РФ

Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Тулой были зафиксированы взрывы, похожие на работу ПВО. Как уточняет канал, воздушные цели уничтожили на подлете к городу. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

SHOT отметил, что были слышны четыре-пять хлопков, которые прогремели в северной и южной частях города. Канал добавил: в ночном небе наблюдались яркие вспышки, а звуковая волна была такой мощности, что спровоцировала срабатывание автомобильных сигнализаций.

Ранее в городе Шебекино местный житель получил тяжелые ранения в результате взрыва на своем приусадебном участке. Пострадавший с диагнозами минно-взрывная травма и открытый перелом ноги был доставлен в областную больницу в стабильно тяжелом состоянии. В медицинском учреждении ему оказали всю необходимую помощь.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал предположение, что попытка атаки на нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области могла быть осуществлена с территории России. По его мнению, запуск беспилотника могли провести диверсанты или группа лиц, действующая за материальное вознаграждение.

