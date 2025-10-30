Названы главные преимущества работы с зумерами Бизнесвумен Маркова: зумеры быстро адаптируются к изменениям на работе

Представители поколения Z обладают преимуществом на рабочем месте благодаря своей способности быстро адаптироваться к изменениям, заявила NEWS.ru бизнесвумен, идеолог бизнес-эстетики Ирина Маркова. По ее словам, для раскрытия потенциала молодым сотрудникам нужна свобода действий.

Несмотря на популярность дискуссий о специальных подходах к работе с поколением Z, ключевым фактором эффективности остаются личность работника и технологическая инфраструктура компании. Зумеры как первое цифровое поколение действительно мыслят и обрабатывают информацию иначе. Их главный профессиональный актив — это врожденная способность органично существовать в условиях ежедневных изменений и стремительно осваивать новые инструменты, включая искусственный интеллект, — пояснила Маркова.

Она подчеркнула, что компаниям следует предоставить представителям поколения Z возможность проявлять самостоятельность и инициативу, вместо того чтобы пытаться адаптировать их к устаревшим подходам. По мнению эксперта, это позволит организациям задействовать уникальные способности молодых специалистов для улучшения процессов и ускорения работы.

Практический опыт управления разновозрастными командами показывает, что наличие базовых ценностей, ясного мышления и мотивации является куда более значимым показателем, чем год рождения. В любом поколении встречаются как высокоэффективные сотрудники, так и немотивированные специалисты. Таким образом, успех зависит не от поиска особого подхода к зумерам, а от готовности компании выстраивать сильную корпоративную культуру, — заключила Маркова.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что отсутствие токсичности и позитивная обратная связь помогут удержать представителей поколения Z в компании. По его словам, молодым сотрудникам важно видеть перспективы карьерного роста.