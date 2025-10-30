Фаза Луны сегодня, 30 октября 2025 года. Ловим рыбу, закаляемся, женимся

Сегодня, 30 октября, в 15:10 по столичному часовому поясу Луна войдет в 10-й день лунного цикла. Он продлится всего 24 часа и 9 минут.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Луна в эти сутки переходит под влияние Рыб. Растущая фаза уверенно движется к полнолунию, которое накроет нас 5 ноября.

Краткая характеристика 10-го лунного дня

Несмотря на то что сегодня все будут полны сил, не стоит планировать на этот день никаких серьезных дел. Идеальным способом провести эти сутки будет отдых и релаксация.

Здоровье и красота перед полнолунием

В этот день полезны легкие диеты, закаливание, водные процедуры. Вероятно, тяжелобольные сегодня почувствуют облегчение. Однако, если болезнь началась именно в этот день, не стоит ожидать, что она пройдет сама собой: придется обращаться к врачу. Смена имиджа и посещение салона красоты поспособствуют здоровью волос, кожи и ногтей, а также повысят уверенность в себе.

Бизнес и деньги в последний день первой декады Луны

Рабочий день пройдет расслабленно, однако успеть можно многое, если не отступать от намеченного заранее плана. Переговоры, торговые дела, заключение сделок, обращение с просьбами в инстанции сегодня будут успешны.

Свадьба и отношения на растущей Луне

Хороший день не только для свадьбы, но и для зачатия малыша, особенно желанного. Сегодня также идеальный момент, чтобы помириться с родственниками или выяснить различные вопросы.

Природные и лунные циклы

Рыбалка будет удачной, а улов — обильным. Садоводы могут заняться подготовкой кормушек для птиц на участке. Владельцам собак и кошек стоит обратить внимание на состояние кожи и шерсти питомцев. Осенняя линька в разгаре, а значит в рационе животных должно быть достаточно витаминов и полезных элементов для того, чтобы зимняя шерсть росла густой и теплой.

