Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 01:45

Фаза Луны сегодня, 30 октября 2025 года. Ловим рыбу, закаляемся, женимся

Фаза Луны сегодня, 30 октября 2025 года. Ловим рыбу, закаляемся, женимся Фаза Луны сегодня, 30 октября 2025 года. Ловим рыбу, закаляемся, женимся Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 30 октября, в 15:10 по столичному часовому поясу Луна войдет в 10-й день лунного цикла. Он продлится всего 24 часа и 9 минут.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Луна в эти сутки переходит под влияние Рыб. Растущая фаза уверенно движется к полнолунию, которое накроет нас 5 ноября.

Краткая характеристика 10-го лунного дня

Несмотря на то что сегодня все будут полны сил, не стоит планировать на этот день никаких серьезных дел. Идеальным способом провести эти сутки будет отдых и релаксация.

Здоровье и красота перед полнолунием

В этот день полезны легкие диеты, закаливание, водные процедуры. Вероятно, тяжелобольные сегодня почувствуют облегчение. Однако, если болезнь началась именно в этот день, не стоит ожидать, что она пройдет сама собой: придется обращаться к врачу. Смена имиджа и посещение салона красоты поспособствуют здоровью волос, кожи и ногтей, а также повысят уверенность в себе.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бизнес и деньги в последний день первой декады Луны

Рабочий день пройдет расслабленно, однако успеть можно многое, если не отступать от намеченного заранее плана. Переговоры, торговые дела, заключение сделок, обращение с просьбами в инстанции сегодня будут успешны.

Свадьба и отношения на растущей Луне

Хороший день не только для свадьбы, но и для зачатия малыша, особенно желанного. Сегодня также идеальный момент, чтобы помириться с родственниками или выяснить различные вопросы.

Природные и лунные циклы

Рыбалка будет удачной, а улов — обильным. Садоводы могут заняться подготовкой кормушек для птиц на участке. Владельцам собак и кошек стоит обратить внимание на состояние кожи и шерсти питомцев. Осенняя линька в разгаре, а значит в рационе животных должно быть достаточно витаминов и полезных элементов для того, чтобы зимняя шерсть росла густой и теплой.

Ранее мы рассказывали, почему сегодня надо обязательно квасить капусту.

астрология
Луна
лунные календари
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы главные преимущества работы с зумерами
Из коммунистов — в чиновники НАТО: кто такой президент Чехии русофоб Павел
Российское оружие Судного дня: на что способен «Посейдон», преимущества
Раскрыты последствия применения российского «Посейдона»
Фаза Луны сегодня, 30 октября 2025 года. Ловим рыбу, закаляемся, женимся
Стало известно, во сколько обойдутся пенсионные надбавки в России
Приметы 30 октября: Осия Колесник — ремонтируем все вокруг
Экс-наставника шоу «Голос» обвинили в домогательствах к девочке
Овечкин, Яшин, Капризов: список самых больших контрактов россиян в НХЛ
Гороскоп на 30 октября: Тельцы, просите о помощи, Раки, ищите компромисс
Медведев ответил на предложение испытать «Посейдон» на Бельгии
В России запустили первое производство вакцины от ВПЧ
«Атмосфера военного психоза»: Грушко ответил на угрозы Бельгии в адрес РФ
«Изъяли сердце»: рука Бога, наркотики, каморра: кто убил Марадону
Фура упала с моста в Крыму и пробила железнодорожные пути
Два мирных жителя пострадали от взрыва FPV-дрона
До 6800 в день: как изменится максимальная сумма по больничному в 2026 году
«Зачем прекращать?»: названы настоящие цели Зеленского
США сняли санкции с одного политика и его семьи
Делаем светящуюся тыкву на Хеллоуин своими руками: полезные советы и идеи
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Цветок, который сам себя поливает: заполонит клумбу огромными ромашками с июня до заморозков
Общество

Цветок, который сам себя поливает: заполонит клумбу огромными ромашками с июня до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.