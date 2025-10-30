ВСУ попытались атаковать Москву Собянин: силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны России сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения обломков работают экстренные службы, отметил он.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в одной из публикаций.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Нижнее Березово-Второе мужчина получил осколочные ранения от взрыва FPV-дрона ВСУ. Также в Грайворонском округе женщина была госпитализирована с баротравмой после атаки беспилотника.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении девяти жилых зданий и производственного помещения в результате атаки Вооруженных сил Украины. По информации главы региона, силы противовоздушной обороны уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов, а на месте происшествия работали оперативные службы.