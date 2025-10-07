В Курской области будут включать новый сигнал тревоги В Курской области ввели в работу новый сигнал тревоги авиационной опасности

Новый специальный сигнал тревоги «Авиационная опасность» вводится в Курской области по согласованию с Министерством обороны РФ, сообщил Telegram-канал регионального оперштаба. Там уточнили, что его будут объявлять при появлении возможной воздушной угрозы со стороны ВСУ.

На территории Курской области вводится новый специальный сигнал тревоги — «Авиационная опасность», — говорится в публикации.

Ранее в Ленинградской области средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, дроны были уничтожены в районах Киришей и Гатчины. Разрушений и пострадавших нет. Глава региона призвал жителей воздерживаться от посещения промышленных зон и общественных мест.

До этого в Минобороны России заявили, что с начала военной спецоперации было уничтожено более 85 тысяч беспилотников ВСУ. Помимо этого, российские военные сбили 667 самолетов и почти 300 вертолетов. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о масштабных потерях украинской техники, включая десятки тысяч танков и бронированных машин.