Заявление о том, что Польша и Прибалтика косвенно спровоцировали начало спецоперации на Украине, обернулось дипломатическим скандалом между Варшавой и Берлином, пишет газета The Telegraph. Там напомнили, что такое мнение выразила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Вмешательство госпожи Меркель вызвало ярость в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров (Матеуш Моравецкий. — NEWS.ru.) предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности, — отмечается в материале.

Также говорится, что отношения между Германией и Польшей и так напряжены из-за спора по поводу безопасности границы. К тому же польские власти уже давно считают, что ФРГ относятся к России наивно и самодовольно.

До этого Меркель отметила, что для дипломатического урегулирования конфликта на Украине необходим диалог с Россией. Выступая на мероприятии в Шверине, она подчеркнула, что именно такой подход поможет пройти через нынешние испытания.

Также, касаясь вопросов международного взаимодействия, Меркель подчеркнула, что никогда не ощущала наличия чрезмерных полномочий ни у Германии, ни лично у себя. Она заявила, что всегда осознавала необходимость коллективных действий на международной арене и невозможность достижения результатов в Европе без поиска общих решений.