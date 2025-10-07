Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 03:00

Россиян предупредили о штрафе за выброшенный в мусорный контейнер ноутбук

Юрист Салкин: за выброшенный на мусорку ноутбук грозит штраф до 3 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

За выброшенный в мусорный контейнер ноутбук грозит штраф до 3 тыс. рублей, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он отметил, что размещенные в технике литий-ионные аккумуляторы относятся к отходам II класса опасности, которые нужно сдавать на переработку.

Теоретически [за выброс ноутбука в мусорку] можно получить штраф, так как в них содержатся литий-ионные аккумуляторы, относящиеся к отходам II класса опасности. Поскольку в современных моделях аккумуляторы встроенные и неотделимы, сдавать на переработку нужно весь ноутбук. Нарушение правил обращения с такими отходами подпадает под статью 8.2 КоАП РФ. Штраф для граждан составляет от 2 до 3 тыс. рублей. На практике подобные наказания к отдельным гражданам почти не применяются, — объяснил Салкин.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что жильцам многоквартирного дома может грозить штраф от 5 тыс. рублей за самовольное разбитие клумбы у подъезда. По его словам, придомовая территория является общей собственностью и ее использование без согласия соседей является нарушением законодательства.

отходы
штрафы
юристы
нарушения
Софья Якимова
С. Якимова
