Россиян предупредили о штрафе за выброшенный в мусорный контейнер ноутбук Юрист Салкин: за выброшенный на мусорку ноутбук грозит штраф до 3 тыс. рублей

За выброшенный в мусорный контейнер ноутбук грозит штраф до 3 тыс. рублей, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он отметил, что размещенные в технике литий-ионные аккумуляторы относятся к отходам II класса опасности, которые нужно сдавать на переработку.

Теоретически [за выброс ноутбука в мусорку] можно получить штраф, так как в них содержатся литий-ионные аккумуляторы, относящиеся к отходам II класса опасности. Поскольку в современных моделях аккумуляторы встроенные и неотделимы, сдавать на переработку нужно весь ноутбук. Нарушение правил обращения с такими отходами подпадает под статью 8.2 КоАП РФ. Штраф для граждан составляет от 2 до 3 тыс. рублей. На практике подобные наказания к отдельным гражданам почти не применяются, — объяснил Салкин.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что жильцам многоквартирного дома может грозить штраф от 5 тыс. рублей за самовольное разбитие клумбы у подъезда. По его словам, придомовая территория является общей собственностью и ее использование без согласия соседей является нарушением законодательства.