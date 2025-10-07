Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 02:20

Россиянам рассказали, как не заболеть ангиной осенью

Терапевт Ионов: от ангины защитит спорт, хороший завтрак и хлопковая одежда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ангину можно предотвратить, занимаясь спортом, плотно завтракая и надевая хлопковую одежду, заявил NEWS.ru профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. Кроме того, по его словам, питание, обогащенное витаминами, а также систематический уход за полостью рта способствуют укреплению иммунитета.

Для защиты от ангины полезно полноценно завтракать. Добираясь на работу, вы контактируете в том числе с инфицированными людьми, и если желудок пустой, защита организма с этой стороны отсутствует. Верхнюю одежду также носите свободную. Нательное белье лучше хлопковое, без содержания синтетических нитей, чтобы тело не потело и не переохлаждалось. Кроме того, обязательно занимайтесь физкультурой, — отметил Ионов.

Он также порекомендовал обогатить рацион витаминами, не отказываться от добавок и ограничить потребление простых углеводов. По словам врача, следует включить в меню сложные углеводы из овощей и фруктов, так как они легко усваиваются и не перегружают поджелудочную железу.

Питание должно быть дробным, частым — так оно будет лучше усваиваться. Из-за стола лучше выходить с чувством легкого недоедания. За три-четыре часа до сна пищу не употреблять. Неправильное питание приводит к ухудшению сна вследствие проблем с ЖКТ, далее к дисбактериозу, заболеваниям обменного характера, диабету, атеросклерозу, желчнокаменной болезни и общему ослаблению иммунитета, — добавил Ионов.

Он отметил, что обувь должна быть удобной и сохранять тепло. Терапевт посоветовал использовать войлочные стельки, которые не только согревают, но и массируют стопы при ходьбе, улучшая кровообращение. Кроме того, по словам Ионова, не следует забывать о профилактике заболеваний ротоглотки, своевременном лечении зубов и полоскании травяными настоями.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что взрослые редко заражаются вирусом Коксаки. По его словам, это заболевание чаще встречается у детей. Специалист рекомендовал не заниматься самолечением и обращаться к врачу при первых признаках инфекции.

