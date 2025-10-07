Не хотят, как на Украине: чему надо учиться у Грузии, чтобы не было Майдана

В Грузии предотвратили попытку госпереворота. Силовые структуры республики разоблачили планы оппозиции по организации Майдана. Правоохранители также обнаружили схрон с большим количеством взрывчатки и оружия, которое планировалось использовать для диверсий в стране. Правительство заявило о наличии украинского следа и участии Запада в случившемся. Как Тбилиси предотвратил кровопролитие и можно ли считать это окончательной победой государства над местными радикалами — в материале NEWS.ru.

Что известно о грузинском Майдане

Акции протеста в Тбилиси начались 4 октября, в день муниципальных выборов. Поводом для митингов стало объявление правящей партии «Грузинская мечта» о победе в голосовании и решении приостановить курс на евроинтеграцию. Демонстранты потребовали отставки властей и возобновления движения в Евросоюз.

Митингующие, которые собрались на проспекте Руставели, предприняли попытку захвата президентского дворца. Несколько десятков радикалов снесли ограждение и смогли проникнуть во двор, применив против сотрудников правоохранительных органов пиротехнику и забросав их камнями. Однако бойцы спецподразделений МВД отбили штурм, использовав слезоточивый газ.

Протесты продолжались несколько часов. В итоге силовики применили против демонстрантов водометы и разогнали их. Минздрав Грузии сообщил, что в результате столкновений пострадали шесть участников акции и 21 полицейский. Задержаны пять человек, которых обвиняют в организации протестов. Среди них — член «Единого национального движения» Ираклий Надирадзе, экс-генпрокурор Муртаз Зоделава, бывший заместитель начальника Генштаба ВС Грузии Лаша Беридзе, генсекретарь партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, основатель общественной платформы «Проспект Руставели», оперный певец Паата Бурчуладзе. Им может грозить до девяти лет лишения свободы за «организацию, руководство и участие в групповом насилии», а также призывы к свержению власти в стране.

Грузинский аналитик Иосиф Манджавидзе в беседе с NEWS.ru отметил, что главным нарративом оппозиции было мифическое «вмешательство России» в выборы, которое якобы привело к победе «Грузинской мечты».

«Партия „Грузинская мечта“, по мысли оппозиционеров, ни в коем случае не должна была повторить успех прошлых выборов. Поэтому часть оппозиции не отказалась от участия в избирательных процессах и выдвинулась, а другая, более радикальная, пошла на уличный протест. Все было сделано для того, чтобы либо повлиять на результаты „Грузинской мечты“ легитимным путем, либо, если не получится, устроить переворот», — подчеркнул эксперт.

Главный редактор портала «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов не сомневается, что протесты в Тбилиси были срежиссированы.

«Судя по результатам выборов, „Грузинская мечта“ действительно популярна. Протестовать же вышли люди, которых в абсолютных числах, может, и много, но народ они не представляют. Это большая толпа, но ничтожное меньшинство в процентном соотношении со всеми гражданами Грузии», — уверен собеседник NEWS.ru.

Кто организовал протесты в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил в организации протестов Запад. По его словам, посол Евросоюза в республике Павел Герчинский несет «отдельную ответственность» за случившееся.

«Все те, кто попытался поднять руку на нашу государственность в ходе акции, организованной иностранными спецслужбами, получат строгий ответ. Грузия не та страна, в которой иностранным спецслужбам могут дать возможность свержения власти», — подчеркнул Кобахидзе.

Служба безопасности Грузии (СБГ) позднее сообщила, что в пригороде Тбилиси нашли схрон с оружием и взрывчаткой. Предположительно, их планировалось использовать для организации диверсий в день выборов.

«Обнаружено большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки и детонаторы к ней. Все это по указанию воюющего на Украине члена грузинского подразделения приобрел гражданин Грузии, объявленный в розыск», — заявил первый замруководителя СБГ Лаша Маградзе.

Манджавидзе заметил, что украинский след в протестах в Тбилиси далеко не случаен. Он не исключает, что Запад действительно планировал «поджечь» Грузию по тому же сценарию, который ранее был реализован на Украине.

«Президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду не так давно хором заявили, что Грузия потеряна для ЕС. Запад рассматривал три эти государства как триумвират антироссийских сил на постсоветском пространстве, но Грузия ушла от этой политики», — подчеркнул он.

Повторятся ли беспорядки в Грузии

Грузинские власти официально объявили о провале Майдана в Тбилиси, однако эксперты не сомневаются, что протестная активность в республике сохранится.

«Бывают вспышки, обострения, но данный раунд можно считать оконченным — победа в нем за грузинскими властями. Но всегда могут быть повторения из-за случайно возникшего, организованного или сфабрикованного повода. Особенно при непосредственном кураторстве внешних игроков», — считает Мзареулов.

Политолог, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский в беседе с NEWS.ru отметил, что еще одной причиной возобновления беспорядков в будущем может стать излишняя мягкость грузинского правосудия.

«Люди, которые организовывали тайное возвращение в Грузию бывшего президента Михаила Саакашвили, до сих пор не под стражей — максимум под подпиской о невыезде. Они в принципе могут действовать свободно и организовывать протесты. Несмотря на аресты лидеров нынешних беспорядков, потенциальных организаторов „тбилисских майданов“ на свободе еще много. И это задача для грузинских правоохранительных органов — дать деятельности этих личностей свою оценку и оградить их от возможности в дальнейшем провоцировать какие-то вооруженные протесты или иные подобные вещи. Без этого окончательно купировать угрозу не получится», — подчеркнул Громский.

