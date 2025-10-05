Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 03:18

Пять человек задержаны за попытку штурма резиденции президента Грузии

МВД Грузии: пять человек задержали за призывы к свержению власти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Грузии задержали пять лиц, причастных к призыву штурма резиденции президента, сообщили в пресс-службе МВД страны. Уточняется, что в отношении пойманных возбуждены уголовные дела, им грозит до 9 лет тюрьмы.

Сотрудники МВД задержали Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделаву, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Они обвиняются в призыве к насильственной смене конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, а также в организации насилия, руководстве или участии в нем. Преступления подразумевают лишение свободы на срок до девяти лет, — сказано в сообщении.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что оппозиционные силы и иностранные неправительственные организации планируют осуществить «мирную революцию» 4 октября, в день местных выборов, с целью организации «майдана». По его словам, действуя по указанию из-за рубежа, эти структуры избрали опасный курс, способный привести к насилию и массовым беспорядкам.

Между тем Кобахидзе считает, что западные государства не смогут осуществить в республике сценарий, аналогичный украинскому Майдану. Глава правительства подчеркнул, что власти готовы решительно противодействовать любым попыткам дестабилизации, а у инициаторов протестов отсутствуют необходимые ресурсы для реализации своих замыслов.

Грузия
протесты
Задержанные
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Камчатке ищут пропавшего после аварии на квадроцикле мужчину
Военные ВСУ организовали бизнес на эвакуированных из Волчанска
Дирижер организма: чем опасен дефицит йода, что нужно есть. Советы врача
Воевавший на стороне ВСУ британский наемник совершил самоубийство
Спецназовцы ВСУ попали в ловушку российских БПЛА при эвакуации из города
Патрушев раскрыл, как в НАТО понимают слова Путина
Пять человек задержаны за попытку штурма резиденции президента Грузии
Трамп раскрыл, когда введут режим перемирия в Газе
Приметы на 5 октября: наблюдаем за птицами и защищаем дом в день Фоки
Патрушев аргументировал превосходство российской армии над американской
Подвиг старшего сержанта спас жизни более сотни российских военнослужащих
Кадыров рассказал о возвращении в зону СВО трофейного «Кугуара»
Премьер Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
Авиасообщение в аэропорту Вильнюса приостановлено из-за воздушных шаров
Российский регион получил тревожный сигнал о БПЛА
«Мисс Россия — 2025»: кто стала главной красавицей страны, какой приз
В Чехии оценили готовность Украины к вступлению в ЕС
На Камчатке захотели компенсировать расходы на спасательные операции
Росавиация сообщила о новых ограничениях в российском аэропорту
«Напрашивается»: в США указали на безрассудный маневр Зеленского
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями
Общество

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.