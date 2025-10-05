Пять человек задержаны за попытку штурма резиденции президента Грузии МВД Грузии: пять человек задержали за призывы к свержению власти

В Грузии задержали пять лиц, причастных к призыву штурма резиденции президента, сообщили в пресс-службе МВД страны. Уточняется, что в отношении пойманных возбуждены уголовные дела, им грозит до 9 лет тюрьмы.

Сотрудники МВД задержали Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделаву, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Они обвиняются в призыве к насильственной смене конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, а также в организации насилия, руководстве или участии в нем. Преступления подразумевают лишение свободы на срок до девяти лет, — сказано в сообщении.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что оппозиционные силы и иностранные неправительственные организации планируют осуществить «мирную революцию» 4 октября, в день местных выборов, с целью организации «майдана». По его словам, действуя по указанию из-за рубежа, эти структуры избрали опасный курс, способный привести к насилию и массовым беспорядкам.

Между тем Кобахидзе считает, что западные государства не смогут осуществить в республике сценарий, аналогичный украинскому Майдану. Глава правительства подчеркнул, что власти готовы решительно противодействовать любым попыткам дестабилизации, а у инициаторов протестов отсутствуют необходимые ресурсы для реализации своих замыслов.