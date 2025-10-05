Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 17:29

Диверсантов с оружием и боеприпасами для протестов в Тбилиси ликвидировали

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Силовики нейтрализовали подозреваемых в провозе оружия и боеприпасов, предназначенных для протестов в Тбилиси, сообщил первый замглавы Службы государственной безопасности Грузии Лаша Маградзе. По его данным, правоохранители изъяли все, что было у диверсантов, передает Ambebi.GE.

Сотрудники Службы госбезопасности в результате проведенных превентивных мероприятий нейтрализовали круг лиц, которые, предположительно, должны были перенести в центр Тбилиси боеприпасы и взрывчатые вещества, — отметил Маградзе.

Согласно материалам следствия, гражданин Грузии по указанию представителя одной из воинских частей, действующей на Украине, приобрел крупную партию огнестрельного оружия. Этот факт подтвержден несколькими доказательствами.

Ранее стало известно, что участники протестных акций в Тбилиси прорвались на территорию двора президентского дворца на улице Атонели. У резиденции началось столкновение между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские пытались оттеснить протестующих с использованием перцового аэрозоля.

Грузия
протесты
ликвидации
взрывчатки
оружие
боеприпасы
диверсии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный эксперт объяснил усиление ударов по ВПК Украины
Политолог ответил, как повлияют итоги выборов в Чехии на поддержку Украины
«Веры ей нет»: в России назвали болтовней мольбы Зеленского о перемирии
Партия Санду набрала более 50% голосов на выборах в Молдавии
«30 секунд»: удививший Путина архитектор рассказал о своей прическе
ПВО России уничтожила 31 украинский дрон за два часа
В Грузии заявили об изъятии оружия для диверсий
В Грузии предотвратили масштабный связанный с Украиной теракт
Диверсантов с оружием и боеприпасами для протестов в Тбилиси ликвидировали
В деле об убийстве священника 16-летней давности появились новые детали
Полчища жуков-вонючек захватывают дома: подробности, как спастись от клопов
Юный самокатчик погиб в страшной аварии
Мольба Зеленского о мире и полыхающий Львов: новости СВО к вечеру 5 октября
В ЛНР два этажа дома обрушились из-за взрыва газа
Раскрыты сроки восстановления домов в Новороссийске после жуткой атаки ВСУ
Полежайкин из «Папиных дочек» объяснил свое появление в списке алиментщиков
В Госдуме раскрыли главный риск введения обязательной 13-й зарплаты
Турецкий «батя с дивана» удивил всех на чемпионате Европы
«Запад пожирает сам себя»: депутат о задержании экоактивистки Тунберг
Врачи спасли отпилившего себе кисть дачника
Дальше
Самое популярное
Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября
Россия

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.