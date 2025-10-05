Диверсантов с оружием и боеприпасами для протестов в Тбилиси ликвидировали

Силовики нейтрализовали подозреваемых в провозе оружия и боеприпасов, предназначенных для протестов в Тбилиси, сообщил первый замглавы Службы государственной безопасности Грузии Лаша Маградзе. По его данным, правоохранители изъяли все, что было у диверсантов, передает Ambebi.GE.

Сотрудники Службы госбезопасности в результате проведенных превентивных мероприятий нейтрализовали круг лиц, которые, предположительно, должны были перенести в центр Тбилиси боеприпасы и взрывчатые вещества, — отметил Маградзе.

Согласно материалам следствия, гражданин Грузии по указанию представителя одной из воинских частей, действующей на Украине, приобрел крупную партию огнестрельного оружия. Этот факт подтвержден несколькими доказательствами.

Ранее стало известно, что участники протестных акций в Тбилиси прорвались на территорию двора президентского дворца на улице Атонели. У резиденции началось столкновение между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские пытались оттеснить протестующих с использованием перцового аэрозоля.