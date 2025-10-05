Штурм президентского дворца, водометы: чем закончились протесты в Тбилиси

Митинг оппозиции в день муниципальных выборов в Тбилиси

В результате массовых беспорядков, произошедших в Тбилиси, зафиксированы пострадавшие среди обеих конфликтующих сторон, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Грузии. Что об этом известно, из-за чего люди вышли на протесты, кто их организатор?

Что известно о беспорядках в Грузии

В субботу, 4 октября, стало известно, что правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» набрала на муниципальных выборах свыше 80% голосов избирателей. На этом фоне оппозиция организовала беспорядки в столице.

Ее представители сообщили об организации акции протеста против результатов выборов, призвав своих сторонников собраться в 16:00 (15:00 мск) у здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси. МВД Грузии заявило о мобилизации полиции в связи с запланированной акцией и призвало ее участников не нарушать закон.

Отмечалось, что сотни транспортных средств, включая водителей из отдаленных районов Грузии, приехали к центральной части города. В столице была развернута подготовка к массовому выступлению. Организаторы акции заявили своей целью мирное свержение действующего правительства.

В итоге ситуация вышла из-под контроля и после начала митинга оппозиционеры снесли железные ограждения и ворвались во двор президентского дворца, который расположен на улице Атонели, началась потасовка между протестующими и полицейскими, которые применили перцовый газ.

Митинг оппозиции в день муниципальных выборов в Тбилиси Фото: Михаил Егиков/ТАСС

У президентской резиденции участники акции подожгли мебель расположенных рядом кафе, бросали камни и запускали пиротехнику в сторону правоохранителей. В ответ спецназ начал применять против демонстрантов водометы. Несколько десятков манифестантов строили баррикады и поджигали их, чтобы не подпускать полицию.

Около 11 вечера по московскому времени СМИ писали, что оппозиционеры все еще оставались на территории, прилегающей к президентскому дворцу. Некоторые также находились на проспекте Руставели у здания парламента. Только примерно в полночь стало известно, что протестующие разошлись, оставив после себя догорающие баррикады.

Как власти отреагировали на протесты в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что массовые беспорядки в Тбилиси были организованы иностранными спецслужбами. Он подчеркнул, что все виновные понесут строгое наказание.

«Все те, кто попытался поднять руку на нашу государственность в ходе акции, организованной иностранными спецслужбами, получат строгий ответ. Грузия — не та страна, в которой иностранным спецслужбам могут дать возможность свержения власти», — сказано в сообщении.

Он также заявил о попытке повторить в Тбилиси события 2014 года в Киеве.

«Что касается вчерашних процессов, попытки свержения власти, то эта попытка провалилась. За прошедшие четыре года мы увидели уже пятую попытку устроить Майдан в нашей стране», — отметил политик.

Применение водометов в Тбилиси Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA/TASS

Ранее он возложил ответственность за беспорядки в том числе на посла ЕС в Грузии Павла Герчинского.

«Вы знаете, что некоторые иностранцы даже напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя, включая представителя ЕС. На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это», — пояснил премьер-министр.

В сентябре спикер парламента Шалва Папуашвили предупреждал, что оппозиционные силы и иностранные НПО в Грузии планируют «мирную революцию» 4 октября, в день местных выборов, фактически стремясь устроить госпереворот.

«Это тот опасный путь, на который встали под диктовку из-за рубежа несколько партий и НПО. Это путь, который прямо ведет к Майдану, кровопролитию и беспорядкам», — заявлял Папуашвили.

Кого задержали после протестов в Грузии

МВД Грузии в связи с беспорядками в столице возбудило уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса. Уточняется, что среди них «призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти в Грузии», а также «организация группового насилия, руководство или участие в нем».

Правоохранители уже задержали пятерых организаторов акции протеста в Грузии, сказал замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.

«Сотрудники МВД задержали Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделаву, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Они обвиняются в призыве к насильственной смене конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, а также в организации насилия, руководстве или участии в нем. Преступления подразумевают лишение свободы на срок до девяти лет», — заявил замминистра.

Что известно о пострадавших в результате протестов в Грузии

Дарахвелидзе также рассказал, что в результате беспорядков в Тбилиси пострадали 32 полицейских. Из них 30 имеют легкие травмы, у одного тяжелые травмы, еще у одного повреждение средней тяжести.

Минздрав Грузии при этом заявил о 27 пострадавших из-за беспорядков, включая шестерых участников акции и 21 правоохранителя.

«Бригады скорой помощи доставили их в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

