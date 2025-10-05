Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 10:22

В Грузии заявили о попытке повторить события 2014 года в Киеве

Премьер Кобахидзе: оппозиция в Грузии пыталась устроить Майдан в Тбилиси

Ираклий Кобахидзе Ираклий Кобахидзе Фото: IMAGO/Lorenz Huter/Global Look Press

Грузинская оппозиция предприняла попытку устроить Майдан в Тбилиси, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Во время брифинга он отметил, что это произошло в день проведения муниципальных выборов, передает ТАСС.

Что касается вчерашних процессов, попытки свержения власти, то эта попытка провалилась. За прошедшие четыре года мы увидели уже пятую попытку устроить Майдан в нашей стране, — сказал политик.

В Тбилиси в ходе массовых беспорядков пострадали представители обеих конфликтующих сторон. Согласно информации пресс-службы Министерства здравоохранения Грузии, общее число пострадавших достигло 27 человек.

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело в связи с событиями в столице. В заявлении ведомства указано, что дело содержит четыре статьи Уголовного кодекса.

Премьер-министр Грузии в ходе брифинга заявил, что участники штурма президентского дворца в Тбилиси совершили уголовное преступление. Глава правительства подчеркнул, что все лица, причастные к насильственным действиям, будут привлечены к ответственности.

Грузия
оппозиция
митинги
протесты
