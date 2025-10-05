Стало известно число пострадавших в ходе беспорядков в Тбилиси Минздрав Грузии: 21 полицейский и шесть митингующих пострадали при беспорядках

В результате массовых беспорядков, произошедших в столице Грузии, зафиксированы пострадавшие среди обеих конфликтующих сторон, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Грузии, передает Sputnik Грузия. Согласно официальной информации, количество пострадавших составляет 27 человек.

В результате событий, которые развивались в Тбилиси 4 октября, пострадали 6 участников акции и 21 правоохранитель. Бригады скорой помощи доставили их в медицинские учреждения, — говорится в сообщении.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что оппозиционные силы и иностранные неправительственные организации планируют осуществить «мирную революцию» 4 октября, в день местных выборов, с целью организации «майдана». По его словам, действуя по указанию из-за рубежа, эти структуры избрали опасный курс, способный привести к насилию и массовым беспорядкам.

Между тем премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе считает, что западные государства не смогут осуществить в республике сценарий, аналогичный украинскому Майдану. Глава правительства подчеркнул, что власти готовы решительно противодействовать любым попыткам дестабилизации, а у инициаторов протестов отсутствуют необходимые ресурсы для реализации своих замыслов.