Хирург раскрыл, какие привычки приводят к болезням сердца

Курение и недостаток физической активности приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, заявил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов. Кроме того, по его словам, употребление нездоровой пищи может негативно повлиять на работу сердца.

Привычек, которые приводят к болезням сердца, очень много. Курение вызывает спазм сосудов, нарушая кровоснабжение отдельных участков тела, что ведет к некрозу кардиомиоцитов. Из-за ухудшения работы легких меньше кислорода поступает в кровь, что не придает сердцу здоровья. Кроме того, лежа на диване вполне можно схлопотать образование жира на стенках сердца, из-за чего главному мотору человека сложнее сокращаться, — отметил Умнов.

Он добавил, что неправильное питание, богатое жирной и жареной пищей, а также алкоголем, способствует образованию атеросклеротических бляшек. Они, по словам хирурга, постепенно сужают коронарные артерии, что приводит к хронической ишемии.

При разрыве бляшки или образовании тромба на ее поверхности может возникнуть инфаркт миокарда. Этанол и продукты его распада повреждают кардиомиоциты, что ухудшает работу сердца. Что же делать? Вести, по мере возможности, активный образ жизни, заниматься спортом и не травиться чем ни попадя, — заключил Умнов.

