07 октября 2025 в 04:20

Хирург раскрыл, какие привычки приводят к болезням сердца

Хирург Умнов: курение и отсутствие занятий спортом приводят к болезням сердца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Курение и недостаток физической активности приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, заявил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов. Кроме того, по его словам, употребление нездоровой пищи может негативно повлиять на работу сердца.

Привычек, которые приводят к болезням сердца, очень много. Курение вызывает спазм сосудов, нарушая кровоснабжение отдельных участков тела, что ведет к некрозу кардиомиоцитов. Из-за ухудшения работы легких меньше кислорода поступает в кровь, что не придает сердцу здоровья. Кроме того, лежа на диване вполне можно схлопотать образование жира на стенках сердца, из-за чего главному мотору человека сложнее сокращаться, — отметил Умнов.

Он добавил, что неправильное питание, богатое жирной и жареной пищей, а также алкоголем, способствует образованию атеросклеротических бляшек. Они, по словам хирурга, постепенно сужают коронарные артерии, что приводит к хронической ишемии.

При разрыве бляшки или образовании тромба на ее поверхности может возникнуть инфаркт миокарда. Этанол и продукты его распада повреждают кардиомиоциты, что ухудшает работу сердца. Что же делать? Вести, по мере возможности, активный образ жизни, заниматься спортом и не травиться чем ни попадя, — заключил Умнов.

Ранее гастроэнтеролог Эльвира Комкова заявила, что заболевания печени часто диагностируются на поздних стадиях из-за слабо выраженных симптомов на ранних этапах. Она перечислила признаки, которые могут указывать на проблемы с печенью и требуют обращения к специалисту: постоянная усталость, нарушения в работе пищеварительной системы и необъяснимая потеря веса.

