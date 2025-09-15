Миллионы или 10 тысяч? Сколько зарабатывают танцоры звезд

Певица Татьяна Буланова прокомментировала совет Аллы Пугачевой не убирать своих танцоров. Она заявила, что не собиралась никого увольнять. Танцовщики артистки стали мемом после того, как видео с ее концерта попало в интернет. Сколько получают в России участники подтанцовки, как в нее попасть и у кого из отечественных звезд самые лучшие танцоры — в материале NEWS.ru.

Как давно существует подтанцовка

Бэк-танцоры, или, иначе говоря, подтанцовка, — явление с большой историей. Танцовщики на заднем плане на живых выступлениях были во времена варьете и кафешантанов. На советской эстраде подтанцовки не существовало. Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Клавдия Шульженко и многие другие пели без хореографического сопровождения.

Подтанцовка стала популярной в конце 1980-х — начале 1990-х в поп-музыке. Сегодня практически каждый известный артист работает с бэк-танцовщиками, и танцы на заднем плане стали одним из элементов музыкального выступления.

Как попасть в подтанцовку

Если в поисковике в интернете забить «как попасть в подтанцовку к артисту», он выдаст несколько десятков страниц. Концертный директор и продюсер Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru отметил, что интерес к этой теме вполне объясним.

«Многие хотят устроиться на работу к звездам, в подтанцовку или на бэк-вокал, чтобы пробиться куда-то дальше и самим стать известными артистами, сделать карьеру в шоу-бизнесе», — сказал Лавров.

На популярном сайте по поиску работы подобных вакансий нет, через него набирают в основном танцовщиков в ночные клубы, в том числе со стриптизом, и на обычные массовые мероприятия. Продюсер Сергей Дворцов выразил мнение, что связи в этом деле тоже не помогут.



«Обычно артист устраивает отборный тур, жесткий кастинг на место в своем танцевальном коллективе. Как правило, в подтанцовке работают два-четыре человека, но это зависит еще от номеров и площадки. Чтобы пройти кастинг, нужно иметь опыт в танцах, хореографическое образование желательно, очень важен опыт — танцевал ли ты ранее у звезд российской эстрады или нет», — рассказал Дворцов.

Такие кастинги проходят крайне редко, звезды предпочитают работать с одними и теми же танцорами.

«Я понимаю артистов, у которых танцоры работают десятилетиями. У Валерия Леонтьева танцоры работают и по двадцать, и по тридцать лет. Потому что артист прикипает к своему коллективу, ему не хочется уже никого менять, наверное, есть моложе и лучше, но зачем?» — выразил мнение Лавров.

Не у всех артистов постоянная подтанцовка. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал NEWS.ru, что, когда Валерии требуются для выступления бэк-танцоры, они обращаются к профессионалам, конкретно — к балету «Тодес».

«Если нам нужно, то мы обращаемся к профессионалам и просим их сделать постановку. Вот так ходить и отдельно кого-то брать — мы так не делаем, всегда есть руководитель, который и собирает балет», — рассказал Пригожин.

Сколько получают звездные танцоры

Может показаться, что если бэк-танцоры работают у звезд эстрады, то они получают большие деньги. На самом деле это далеко не так: заработки танцоров довольно скромные.



«Зарплата у танцоров маленькая. Раньше они получали 10–15 тысяч за выступление, сейчас — 15–20 тысяч рублей. У артиста может быть пять выступлений, а может быть десять, соответственно, и зарплата у танцоров варьируется. Но думаю, может быть, 150–200 тысяч рублей в месяц — это в лучшем случае», — рассказал Лавров.

Концертный директор подчеркнул, что работа в подтанцовке — это на самом деле «адский труд». Человек должен находиться все время в хорошей физической форме, но самое сложное — переезды во время гастролей.

«Это бессонные ночи, поезда, самолеты. Ты должен девять часов лететь во Владивосток, часа четыре поспать после тяжелого перелета и выйти на сцену, показать мастерство», — отметил продюсер.

Кто из звезд начинал с подтанцовки

Продюсер Лавров отметил, что случаи, когда люди из подтанцовки или бэк-вокала сами становились звездами, очень редки и скорее являются исключением из правил.

«На российской эстраде самый яркий случай — это, конечно, Борис Моисеев. Он начинал в подтанцовке у Аллы Пугачевой», — сказал Лавров.

В 1980-е Пугачева пригласила талантливого танцора Моисеева и его проект «Экспрессия» в свое шоу, позже она же уговорила его начать карьеру певца. В своих выступлениях певец всегда делал большой акцент на кордебалет.

Наталья Ветлицкая не сразу стала секс-символом 90-х. В 1980-е годы она работала в качестве танцовщицы и бэк-вокалистки в группах «Рондо», «Класс», «Идея фикс» и «Мираж». Некоторое время она трудилась хореографом в группе «Рецитал» у Аллы Пугачевой. Ветлицкая еще в юности занималась бальными танцами и участвовала в танцевальных конкурсах.



Телеведущая Лера Кудрявцева также начинала карьеру танцовщицей. Она поработала у артистов Евгения Осина, Богдана Титомира, Игоря Саруханова и Светланы Владимирской, прежде чем стала телезвездой. В 1995 году Лера прошла кастинг на место ведущей в музыкальную программу «Партийная зона» на канале «ТВ-6».

Актер Александр Олешко вспомнил, что в молодости был бэк-танцором у Булановой. Он предложил поискать старое видео в Сети, где он работал с певицей.

Некоторые западные звезды тоже начинали свой путь с «заднего фона» на сцене. Дженнифер Лопес была на подтанцовке в бойз-бэнде New Kids On The Block, и сейчас большую роль в ее шоу играют энергичные танцы.

«Я всегда считаю себя в первую очередь танцовщицей. Я стала певицей и актрисой после танцев. Для меня это часть того, кто я есть», — признавалась певица в одном из интервью.

