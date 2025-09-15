Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 18:10

Миллионы или 10 тысяч? Сколько зарабатывают танцоры звезд

Певица Татьяна Буланова (слева) и ее подтанцовка Певица Татьяна Буланова (слева) и ее подтанцовка Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Татьяна Буланова прокомментировала совет Аллы Пугачевой не убирать своих танцоров. Она заявила, что не собиралась никого увольнять. Танцовщики артистки стали мемом после того, как видео с ее концерта попало в интернет. Сколько получают в России участники подтанцовки, как в нее попасть и у кого из отечественных звезд самые лучшие танцоры — в материале NEWS.ru.

Как давно существует подтанцовка

Бэк-танцоры, или, иначе говоря, подтанцовка, — явление с большой историей. Танцовщики на заднем плане на живых выступлениях были во времена варьете и кафешантанов. На советской эстраде подтанцовки не существовало. Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Клавдия Шульженко и многие другие пели без хореографического сопровождения.

Подтанцовка стала популярной в конце 1980-х — начале 1990-х в поп-музыке. Сегодня практически каждый известный артист работает с бэк-танцовщиками, и танцы на заднем плане стали одним из элементов музыкального выступления.

Как попасть в подтанцовку

Если в поисковике в интернете забить «как попасть в подтанцовку к артисту», он выдаст несколько десятков страниц. Концертный директор и продюсер Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru отметил, что интерес к этой теме вполне объясним.

«Многие хотят устроиться на работу к звездам, в подтанцовку или на бэк-вокал, чтобы пробиться куда-то дальше и самим стать известными артистами, сделать карьеру в шоу-бизнесе», — сказал Лавров.

На популярном сайте по поиску работы подобных вакансий нет, через него набирают в основном танцовщиков в ночные клубы, в том числе со стриптизом, и на обычные массовые мероприятия. Продюсер Сергей Дворцов выразил мнение, что связи в этом деле тоже не помогут.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Обычно артист устраивает отборный тур, жесткий кастинг на место в своем танцевальном коллективе. Как правило, в подтанцовке работают два-четыре человека, но это зависит еще от номеров и площадки. Чтобы пройти кастинг, нужно иметь опыт в танцах, хореографическое образование желательно, очень важен опыт — танцевал ли ты ранее у звезд российской эстрады или нет», — рассказал Дворцов.

Такие кастинги проходят крайне редко, звезды предпочитают работать с одними и теми же танцорами.

«Я понимаю артистов, у которых танцоры работают десятилетиями. У Валерия Леонтьева танцоры работают и по двадцать, и по тридцать лет. Потому что артист прикипает к своему коллективу, ему не хочется уже никого менять, наверное, есть моложе и лучше, но зачем?» — выразил мнение Лавров.

Не у всех артистов постоянная подтанцовка. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал NEWS.ru, что, когда Валерии требуются для выступления бэк-танцоры, они обращаются к профессионалам, конкретно — к балету «Тодес».

«Если нам нужно, то мы обращаемся к профессионалам и просим их сделать постановку. Вот так ходить и отдельно кого-то брать — мы так не делаем, всегда есть руководитель, который и собирает балет», — рассказал Пригожин.

Сколько получают звездные танцоры

Может показаться, что если бэк-танцоры работают у звезд эстрады, то они получают большие деньги. На самом деле это далеко не так: заработки танцоров довольно скромные.

Певец Олег Газманов Певец Олег Газманов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Зарплата у танцоров маленькая. Раньше они получали 10–15 тысяч за выступление, сейчас — 15–20 тысяч рублей. У артиста может быть пять выступлений, а может быть десять, соответственно, и зарплата у танцоров варьируется. Но думаю, может быть, 150–200 тысяч рублей в месяц — это в лучшем случае», — рассказал Лавров.

Концертный директор подчеркнул, что работа в подтанцовке — это на самом деле «адский труд». Человек должен находиться все время в хорошей физической форме, но самое сложное — переезды во время гастролей.

«Это бессонные ночи, поезда, самолеты. Ты должен девять часов лететь во Владивосток, часа четыре поспать после тяжелого перелета и выйти на сцену, показать мастерство», — отметил продюсер.

Кто из звезд начинал с подтанцовки

Продюсер Лавров отметил, что случаи, когда люди из подтанцовки или бэк-вокала сами становились звездами, очень редки и скорее являются исключением из правил.

«На российской эстраде самый яркий случай — это, конечно, Борис Моисеев. Он начинал в подтанцовке у Аллы Пугачевой», — сказал Лавров.

В 1980-е Пугачева пригласила талантливого танцора Моисеева и его проект «Экспрессия» в свое шоу, позже она же уговорила его начать карьеру певца. В своих выступлениях певец всегда делал большой акцент на кордебалет.

Наталья Ветлицкая не сразу стала секс-символом 90-х. В 1980-е годы она работала в качестве танцовщицы и бэк-вокалистки в группах «Рондо», «Класс», «Идея фикс» и «Мираж». Некоторое время она трудилась хореографом в группе «Рецитал» у Аллы Пугачевой. Ветлицкая еще в юности занималась бальными танцами и участвовала в танцевальных конкурсах.

Наталья Ветлицкая Наталья Ветлицкая Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева также начинала карьеру танцовщицей. Она поработала у артистов Евгения Осина, Богдана Титомира, Игоря Саруханова и Светланы Владимирской, прежде чем стала телезвездой. В 1995 году Лера прошла кастинг на место ведущей в музыкальную программу «Партийная зона» на канале «ТВ-6».

Актер Александр Олешко вспомнил, что в молодости был бэк-танцором у Булановой. Он предложил поискать старое видео в Сети, где он работал с певицей.

Некоторые западные звезды тоже начинали свой путь с «заднего фона» на сцене. Дженнифер Лопес была на подтанцовке в бойз-бэнде New Kids On The Block, и сейчас большую роль в ее шоу играют энергичные танцы.

«Я всегда считаю себя в первую очередь танцовщицей. Я стала певицей и актрисой после танцев. Для меня это часть того, кто я есть», — признавалась певица в одном из интервью.

