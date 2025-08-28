Танцевал на кресте и перевоплощался в дьявола: топ-8 кощунств Киркорова

Певец Филипп Киркоров не смог удержать равновесие и упал на сцене во время исполнения песни на музыкальном конкурсе «Новая волна». Некоторые считают нынешние проблемы артиста расплатой за грехи, ведь православные активисты не раз обвиняли артиста в кощунстве. Какие поступки Киркорова называли богохульством — в материале NEWS.ru.

Танцы Киркорова на кресте в Кремле

В апреле 2022 года на юбилейном концерте в честь своего 55-летия, который проходил в Государственном Кремлевском дворце, Киркоров исполнил песню «Мария Магдалина». Во время номера на композицию одетый в длинный плащ артист взошел на большой православный крест с «распятой» внутри девушкой и станцевал на нем.

Произошедшее на сцене вызвало огромный общественный резонанс. Поведение артиста назвали кощунством. Многие известные люди выступили с осуждением в его адрес. Телеведущий Борис Корчевников назвал действия певца богохульством. Актриса Мария Шукшина также возмутилась номером артиста. «Самоназванный „король“ беснуется верхом на кресте. Но самый, пожалуй, главный и насущный вопрос — хотелось бы все-таки понять. Речь идет о дальнейшем туре этого бесовского шоу по стране», — заявила она.

Общественники обратились в Следственный комитет Российской Федерации с требованием проверить действия Киркорова на предмет оскорбления чувств верующих, но возбуждать уголовное дело по данному факту не стали. Артисту пришлось публично покаяться.

«Я не мог даже предположить, что кого-то задену, и уж тем более сознательно не планировал оскорбить чьих-то чувств своим номером „Мария Магдалина“. Первоначально эта песня посвящена моей маме. День ее ухода из жизни по трагической случайности совпадает с моим днем рождения. Поэтому эту песню было важно включить в программу, важно для меня и для моей семьи, моего отца и моих детей. Я не вкладывал в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла», — заявил артист в Telegram-канале.

Клип Киркорова «Романы» с Варнавой

Некоторые также посчитали богохульным клип Киркорова «Романы», который он выпустил 14 февраля 2020 года. По сюжету героиня снявшейся в клипе звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы искушает Киркорова, который предстает в образе священнослужителя в богатых одеждах (ассоциация с папой римским). Кроме них, в клипе периодически появляются католические монашки без юбок, в боди и черных прозрачных колготках.

Филипп Киркоров Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Российская православная церковь отреагировала на видео Киркорова. «Это омерзительная поделка, которая основана на том, что используются религиозные образы, в том числе образы из жизни католических монастырей, а также там присутствует некая пародия на изображение Богородицы и даже на распятие», — сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Киркоров заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих. «В сериале Соррентино „Молодой папа“ все тоже достаточно спорно, а к нему нет вопросов», — сказал тогда Киркоров.

Экскурсия по часовне Киркорова

После «голой» вечеринки Киркоров устроил экскурсию по домашней часовне и опубликовал снятое там видео в Telegram-канале. Он хотел показать, что он верующий человек, однако общественность все равно была возмущена. Телеканал «Царьград» назвал это мероприятие «очередным святотатством Киркорова».

«Судя по всему, крестопопиратель Киркоров проводит „экскурсию“ по алтарю домовой церкви. В том числе для женщин, которым, согласно каноническим правилам, в алтарь вообще вход запрещен. Но еще страшнее то, как обращается этот персонаж со святынями, включая Престол, к которому прикасаться имеют право только священнослужители», — писал «Царьград».

Телеканал также заметил, что Киркоров листает Библию в перчатках, в них же трогает иконы, а это запрещено.

Киркоров в образе дьявола в «Летучей мыши»

20 июля 2025 года на VK Fest Филипп Киркоров, исполняя песню «Летучая мышь», появился на сцене в образе дьявола. На большом экране позади артиста мелькали зловещие образы: черепа, кости и дьявол с крыльями. Многие посчитали такую тематику неуместной на семейном фестивале, куда люди пришли с детьми. Православные активисты назвали происходящее пропагандой сатанизма и оккультизма. В социальных сетях появились призывы бойкотировать концерты Киркорова.

Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Песня «Летучая мышь» довольно старая, клип на нее вышел еще в 2021 году. В нем Киркоров создал образ вампира, видео снято в черно-белой, готической, пугающей стилистке.

Пиджак Киркорова с иконами

В 2021 году Филипп Киркоров пришел на премьеру фильма «Ёлки-8» в экстравагантном наряде, который сразу же вызвал дискуссии и обвинения в кощунстве. На нем был яркий пиджак с изображениями Пресвятой Богородицы, ангелов и других святых из византийской коллекции Dolce&Gabbana. Большой крест на груди завершал образ поп-короля. Напрасно российские модельеры просили не критиковать Киркорова за модный выбор, это не помогло.

Сама коллекция Dolce&Gabbana, посвященная Византии и вышедшая еще осенью 2013 года, подвергалась критике. Дизайнеров обвиняли в использовании религиозных, сакральных образов, причем в их дословном цитировании без переработки и эксперимента.

Дева Мария на майке Киркорова

В 2023 году Киркоров появился на шоу модного дома Dolce&Gabbana в футболке с изображением Девы Марии. Поклонники отреагировали на снимки артиста с иконами на одежде, которые он опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Некоторые подписчики увидели в образе исполнителя «неуважение к церкви и религии», а также призвали Киркорова прекратить «издеваться над святыми ликами».

«Иконы на рубашках. Кощунство. Предательство. Зачем Пресвятую Деву клеить куда попало? Бога с вами нет, певец Киркоров. Обижаете всех-всех. Даже на джинсах лица Божьей Матери!» — написала под фото исполнителя подписчица Ирина Валатскас.

Пасхальный кулич Киркорова за сто тысяч рублей

В апреле 2025-го во время Пасхи Киркоров опубликовал фото кулича за 100 тысяч рублей. Кулинарное изделие от дизайнера Дениса Симачева, которое весило 1,9 кг, было с начинкой из дубайского шоколада и лесных ягод, а его верхушка сделана из съедобной бумаги в форме церковного купола. Кулич сначала стоил 15 тысяч рублей, но из-за высокого спроса его цена значительно повысилась.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе осудил Киркорова за гордыню. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что самолюбование не имеет отношения к Пасхе. «Сама идея хвастаться куличами, купленными за неадекватную сумму, имеет отношение к самолюбованию и гордыне, качествам, которые, как очевидно, никак не вписываются в те смыслы, с которыми связано христианство в целом и дух праздника Пасхи в частности», — сказал Кипшидзе.

Пользователи соцсетей также критически отреагировали на поступок Киркорова, обратив внимание, что сам этот кулич, как и хвастовство вокруг него, никак не связан с Пасхой.

«Филипп, вы окончательно утратили связь с реальностью?», «Это что, Пасха имени цыганского барона?», «Идет Страстная неделя, а он хвастается тортом за 100 тысяч. Из него такой же верующий, как я балерина», «Филипп купил не тот кулич, потому что зашел не в ту дверь», «Это не о Пасхе, это о дешевых понтах за много денег», «Это уже богохульство или просто отсутствие вкуса?», «А почему яйца черные? Наш „народный“ служит дьяволу?» — писали россияне.

Киркоров посетил монастырь в масонской футболке

В 2018 году во время гастролей в Тихвине (Ленинградская область) Киркоров пришел в православный мужской монастырь в одежде с масонской символикой. Артист опубликовал фото, на котором он позирует перед Тихвинской иконой Божьей Матери. Пользователи заметили, что на футболке Киркорова изображен масонский знак «всевидящее око».

Читайте также:

Киркорова уже не держат ноги? Почему он упал на «Новой волне»

«Купил не тот кулич»: Киркоров оскорбил Пасху? Что он сделал, критика

Киркорова подкосила болезнь. Концерты — все? На какие деньги он будет жить