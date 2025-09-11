Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 14:06

Пригожин рассказал, как стал жертвой таксиста-мошенника в Стамбуле

Продюсер Пригожин заявил, что полиция за час нашла укравшего его деньги таксиста

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что стамбульской полиции потребовался всего час для поимки таксиста-мошенника, похитившего у него и певицы Валерии крупную сумму денег. В разговоре с NEWS.ru он назвал распространенной схему обмана, когда водитель настойчиво требует оплатить поездку банковской картой и не принимает якобы старые купюры.

Я не знал, что есть такой элемент обмана. Я дал водителю наличные, а он говорит: «Это старые деньги, давай карточку». Я дал ему карту, прикладывал несколько раз к терминалу, но чека не было, и таксист сказал нам выходить. Я почуял неладное и сфотографировал номера машины. Мы вернулись в отель и увидели, что с карты списано $12 тысяч (более 1 млн рублей. — NEWS.ru). Я обратился к консьержу, но сначала он не хотел вникать в историю. Тогда я сказал: «Ребята, зачем вы ломаете картину туризма и отношения между нашими странами?». После этого он довел нас до полицейского участка, где нас узнали. За час полицейские нашли таксиста, — рассказал Пригожин.

Он отметил, что мошенник попытался избежать уголовной ответственности, предложив возврат средств наличными. По словам продюсера, инцидент серьезно омрачил отдых — ему пришлось экстренно блокировать карту и ожидать выпуска новой, что заняло дополнительное время.

Мошенник, чтобы избежать серьезного наказания, притащил нам целую сумку денег в лирах. Мы, конечно, обомлели. Деньги мы вернули, но отпуск был испорчен. Поэтому я напоминаю всем о мерах безопасности, будьте бдительны и никогда не платите таксистам, пока вас не довезут до места. Если бы я не сфотографировал машину, и мы бы не были известными личностями, сомневаюсь, что эта история так закончилась бы, — резюмировал Пригожин.

Ранее модель и блогер Алена Шишкова стала жертвой аферистов. По ее словам, злоумышленники взломали аккаунт в соцсетях, однако модель смогла зайти в свой профиль через компьютер.

продюсеры
Стамбул
мошенники
Иосиф Пригожин
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
