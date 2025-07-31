Бизнес в РФ, мнение об СВО, риэлторство в Испании: как живет Ветлицкая

Бизнес в РФ, мнение об СВО, риэлторство в Испании: как живет Ветлицкая

В СМИ появилась информация, что популярная в 90-х певица Наталья Ветлицкая, несмотря на переезд в Испанию, продолжает зарабатывать в России. Что известно о ее бизнесе, что она говорила об СВО, чем артистка занимается сейчас?

Как сейчас Ветлицкая зарабатывает в России

Как пишет URA.RU, несмотря на то, что в адрес России от бывшей артистки сыплются оскорбления, в том числе относительно проведения СВО, она до сих пор владеет в РФ бизнесом.

«У Ветлицкой есть компания „Спайдэр“, которая была зарегистрирована еще в 1997 году. Она занимается куплей-продажей нежилой недвижимости. Генеральным директором является Наталья Ветлицкая. Артистка управляет ей с 2002 года. В компании всего три человека, она не имеет филиалов и представительств», — говорится в публикации.

Как стало известно изданию, компания хоть и находится в упадке, но какую-то прибыль все же приносит Ветлицкой.

«Пока Ветлицкая поливает грязью Россию, ее бизнес в 2024 году принес выручку в 5,2 млн рублей против убытка в 11 тысяч рублей в 2023 году. На этом доходы певицы не заканчиваются. Ветлицкая также получает авторские отчисления. Интересно, что один из последних ее треков „Ты же знаешь“ для группы „Моральный кодекс“ был создан в 2023 году», — отмечают авторы.

В прошлом году стало известно, что Ветлицкая готова выступить в России за 4 млн рублей. Завершившая карьеру артистка продолжает выступать на частных мероприятиях.

Как стало известно каналу, экс-солистка группы «Мираж» за выступление на корпоративе просит гонорар от €45 тысяч, ради этого она готова прилететь, в том числе, в Москву. По информации канала, менеджеры певицы оценивают статус компании, прежде чем дать согласие.

Почему Ветлицкая уехала в Испанию, чем она там занимается

Наталья Ветлицкая признавалась, что причина, побудившая ее переехать за границу, заключалась в медицинских показаниях дочери Ульяны.

«Уехала я жить в Испанию чисто по медицинским причинам моего ребенка. Это не то, что мне тут все надоело. Я родилась здесь, это мой дом. Мне нравится жить у себя дома, естественно. Среди моих родных людей, которые говорят на моем языке. И в моем любимом климате, потому что я не люблю, например, жару, вот эти пальмы все. Там влажность большая, много комаров», — говорила исполнительница.

Ветлицкая с дочерью живет в резиденции недалеко от моря в городе Дения. В Испании Ветлицкая занялась риелторской деятельностью, сообщало Teleprogramma.pro. Кроме того, звезда также увлекается дизайном и реставрацией — она организует ремонт домов, которые потом продает по более высокой цене.

Что Ветлицкая говорила об СВО

В 2023 году певица выложила несколько постов в соцсети, где осудила СВО и действия российской армии. Кроме того, Ветлицкая поддержала высказывания уехавшей из РФ Аллы Пугачевой, которая называла критикующих ее отъезд людей рабами.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генеральную прокуратуру РФ признать Ветлицкую иноагентом. Активист подчеркнул, что артистка несколько раз критически высказывалась по поводу спецоперации на Украине в своих социальных сетях.

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что не видит ничего странного в таком поведении Ветлицкой — о ее характере давно знают в шоу-бизнесе.

«Ветлицкая — человек двуличный. Это первое. Второе — она всегда играла и играет в одни ворота. Для нее главное кредо: все мне, а вам — ничего. Вот такой она, так скажем, неоднозначный человек», — пояснил Дворцов.

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