Лидер группы «Звери» заснял жену в крошечном бикини на Корсике

Жена лидера группы «Звери» опубликовала видео в бикини с пляжа на Корсике

Роман Билык Роман Билык Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Супруга лидера группы «Звери» Романа Билыка опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео с отдыха на Корсике. Артист засняла модель Марину Королеву в бикини на пляже. Она была в купальнике шоколадного цвета и солнцезащитных очках.

На Корсике я, на родине Наполеона! Иду по наполеоновским местам, — сказала Королева.

Билык рассказывал, что до встречи с будущей женой разочаровался в женщинах и начал пить. Модель была его поклонницей долгие годы, а однажды попала на концерт «Зверей», пробралась в гримерку под видом фотографа и пригласила артиста на свидание. Позже Королева помогла Билыку отказаться от алкоголя.

Ранее певец заявил, что использование искусственного интеллекта в музыкальной индустрии приводит к ее деградации, а также негативно влияет на слушателей. Он отметил, что наблюдает за тем, что происходит в индустрии, и замечает ее упадок. Кроме того, по словам артиста, опасность кроется не столько в самой технологии, сколько в том, что публика это потребляет. Люди привыкают к низкому качеству и начинают воспринимать его как норму, отметил артист.

