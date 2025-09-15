Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 18:00

Пашинян заявил о безграничном расширении оружейного рынка для Армении

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Оружейный рынок стал практически безграничным для Армении после проведенных реформ в вооруженных силах страны, заявил премьер-министр Никол Пашинян на международной конференции по безопасности, которую транслировало агентство Armenpress. Он уточнил, что на сегодняшний день у Еревана нет миссий за пределами суверенных территорий республики.

В прошлом большие оружейные рынки для Армении были крайне ограничены — не только географией, но и доступностью. Сейчас, по сути, большие рынки безграничны для нас. <…> Почему эти ограничения пропали? По причине легитимности, — заявил Пашинян.

Премьер-министр отметил, что теперь военно-техническое сотрудничество с Арменией не будет вызывать беспокойства у других стран. Оружие больше не будет использоваться против нелегитимных целей, добавил он.

Ранее Пашинян провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным о перспективах двустороннего сотрудничества. Встреча лидеров состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Стороны обсуждали возможности, открывающиеся после углубления взаимоотношений.

Армения
Никол Пашинян
рынки
реформы
