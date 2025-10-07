Зоопсихолог дала совет, как отучить кота точить когти о мебель

Для того чтобы отучить кота точить когти о мебель, можно распылить на нее неприятный для животного запах, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. Кроме того, по ее словам, лакомства помогут выработать у питомца привычку пользоваться когтеточкой.

Во-первых, работает метод сочетания положительного и отрицательного подкрепления. С когтеточкой связываем все самое приятное — кладем на нее любимую игрушку, угощаем лакомством после ее использования. Мебель при этом можно побрызгать неприятным для кота запахом, наклеить двусторонний скотч или проследить за котом и брызгать на него водой при попытке поточить когти в неположенном месте. Все это создаст неприятные ассоциации с порчей мебели и плавно подтолкнет к когтеточке, за которую еще и угощают, — подчеркнула Капустина.

По ее словам, стоит приобрести несколько когтеточек: минимум две — вертикальную и горизонтальную. Зоопсихолог отметила, что у каждого кота свои предпочтения, и определить их можно только опытным путем.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что владельцам кошек необходимо уделять больше внимания ласке и общению с питомцами. По его словам, это может положительно сказаться на продолжительности жизни животных и сделать их счастливыми. Он призвал избегать любых проявлений жестокости, включая физическое наказание.