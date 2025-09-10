Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 17:25

Пашинян раскрыл, что обсудил с Путиным

Пашинян обсудил с Путиным развитие отношений с Россией по итогам встречи в США

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным о перспективах двустороннего сотрудничества, сообщил глава армянского правительства во время выступления в парламенте. Встреча лидеров состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Трансляцию выступления премьера ведет Yotube-канал армянского парламента.

Пашинян отметил, что договоренности, достигнутые с Азербайджаном при посредничестве США в Вашингтоне, создают новые возможности для укрепления армяно-российских отношений. Он подчеркнул, что эта тема обсуждалась как в ходе личной встречи с Путиным, так и во время предыдущего телефонного разговора между лидерами.

Я хочу прямо сказать, что и в телефонном разговоре, и при встрече с президентом РФ, и в ходе встречи с президентом Ирана <…> мы говорили о тех возможностях, которые открываются для углубления наших отношений, — сказал Пашинян.

Ранее Пашинян допустил возможность выхода страны из Евразийского экономического союза, отметив, что это связано с несовместимостью членства в ЕАЭС и Европейском союзе. По его словам, окончательное решение будет зависеть от позиции граждан, хода переговоров, анализа текущей ситуации, а также оценки доступных вариантов и альтернатив.

