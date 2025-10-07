Росавиация сообщила об ограничениях в двух аэропортах

Временные ограничения ввели в аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна), сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, решение было принято ночью.

Аэропорты Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна).️ В ночные часы были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

До этого в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Их приняли для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время осуществляется корректировка расписания авиарейсов с учетом введенных ограничений. Информация о снятии запретов пока не публиковалась, гражданам советуют следить за официальным каналом Росавиации.

До этого стало известно, что работу приостанавливали аэропорты Сочи и Геленджика. Ограничения были введены вечером 2 октября, около 22:30 мск. Однако уже утром 3 октября воздушные гавани вновь начали принимать и выпускать самолеты. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.