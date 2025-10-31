Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 12:51

В Нижнем Новгороде пропали шесть детей

В Нижнем Новгороде ищут трех пропавших мальчиков и трех девочек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шесть детей пропали в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в своем Telegram-канале. Среди них три мальчика и три девочки.

Шестеро детей покинули государственное учреждение и до сих пор не вернулись, — говорится в сообщении.

По данным поисково-спасательного центра «Рысь», последний раз детей видели 30 октября в районе улицы Левинка. Самому младшему из них восемь лет, а старшему — 14 лет.

Ранее следователи опровергли информацию о том, что нашли в блокноте пропавшей Ирины Усольцевой прощальную записку. В ней якобы есть слова: «Чтобы уйти, надо вернуться». При осмотре жилья, автомобиля и других локаций, связанных с Усольцевыми, следственные органы не обнаружили ничего подозрительного.

До этого стало известно, что в районе Минской петли исчезла не только семья Усольцевых. В 2019 году там при странных обстоятельствах пропал кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию. Мужчина отправился за грибами с друзьями, и больше его никто не видел. Были свидетельства местных рыбаков, но ни одна из наводок не подтвердилась.

