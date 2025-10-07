До 127 тысяч рублей. В РФ вырастут страховые выплаты: что это, кому положены

С 1 февраля 2026 года россияне смогут получать повышенные ежемесячные страховые выплаты при получении тяжелых травм на производстве. Максимальный размер страховки вырастет до 127 тыс. рублей. NEWS.ru рассказывает, кому заплатят больше, как оформить компенсацию и какие еще выплаты полагаются пострадавшим на производстве.

Что такое ежемесячные страховые выплаты

Ежемесячные страховые выплаты — это компенсация, которая начисляется при тяжелых травмах в течение реабилитационного периода. Цель этих выплат — возмещение утраченного заработка.

«Выплаты предназначаются для тех, кто получил травму на производстве. Они могут быть единоразовыми и ежемесячными, в зависимости от производства и степени тяжести травмы, от этого будет и варьироваться выплата», — говорит NEWS.ru доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

Эксперт подчеркивает: несчастный случай является страховым только в том случае, если он произошел с застрахованным лицом и подтвержден документально. Выплата назначается на основании медико-социальной экспертизы либо на основании установленных законом оснований, говорит Коваленко.

Размер выплаты зависит от двух основных составляющих: степени ограничения трудоспособности и среднего заработка работника. Компенсация выплачивается застрахованному лицу за весь период утраты им профессиональной трудоспособности.

Ежемесячная страховая выплата ежегодно индексируется. С 1 февраля 2025 года максимальный размер составляет 119 118 рублей.

Как вырастет размер страховки в 2026 году

С 1 февраля 2026 года максимальный размер выплаты вырастет до 127 218 рублей в месяц. На эти цели из госказны направят 104,7 млрд рублей, свидетельствуют материалы к проекту бюджета Социального фонда России.

С 1 февраля 2027 года страховой потолок увеличится до 132 307 рублей, с 1 февраля 2028 года — до 137 599 рублей. В бюджете на это предусмотрено 108,5 млрд рублей и 112,5 млрд рублей соответственно.

Кроме того, расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших в 2026 году запланированы в размере 12,2 млрд рублей, на 2027 год — 12,7 млрд рублей, на 2028 год — 13,2 млрд рублей.

На обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в 2026 году выделено 42,1 млрд рублей, в 2027 году — 45,5 млрд рублей, в 2028 году — 49 млрд рублей.

Что считается несчастным случаем на производстве

Согласно статье 227 ТК РФ, к несчастным случаям на производстве относятся:

телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом;

тепловой удар;

ожог;

обморожение;

отравление;

утопление;

поражение электрическим током, молнией, излучением;

укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными, в том числе насекомыми и паукообразными;

повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств;

иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов.

По закону производственной считается травма, полученная не только непосредственно на территории работодателя. Ее можно получить в любом другом месте, где выполняются трудовые обязанности, а также по дороге на работу или с работы, если человек ехал на транспорте, предоставленном работодателем, или личном автомобиле, используемом для профессиональной деятельности, по пути в командировку и на вахте (в том числе во время междусменного отдыха).

Какие еще выплаты положены пострадавшим на производстве

Пособие по временной нетрудоспособности. В связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием в размере 100% среднего заработка. Максимальный размер с 1 февраля 2025 года — 476 474 рубля.

Единовременная страховая выплата. Назначается при любой производственной травме, которая привела к полной или частичной утрате работоспособности. Максимальный размер с 1 февраля 2025 года — 154 920 рублей. В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате, размер единовременной страховой выплаты определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок.

Оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию работника. Необходимость в реабилитации определяется экспертами медико-социальной экспертизы. Размер зависит от понесенных затрат.

Компенсация за моральный вред (по решению суда).

Какие документы потребуются для оформления выплат

Для оформления страховых выплат за несчастный случай на производстве необходимо собрать пакет следующих документов:

заявление;

справку о заработке;

акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1, заключение государственного инспектора труда или соответствующее решение суда;

гражданско-правовой договор о выполнении работ или услуг (подтверждает уплату страховых взносов в Социальный фонд);

заверенную копию трудовой книжки;

заключение медико-социальной экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности.

Подать заявление можно на портале «Госуслуги» или лично в отделении МФЦ либо СФР.

Решение о назначении страховых выплат Соцфонд принимает в течение 10 календарных дней. Ежемесячные выплаты перечисляют в течение месяца, за который они начислены, а единовременная — в течение месяца со дня назначения.

