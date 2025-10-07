Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Белорусский омлет — вкуснейшая драчена. Простейший рецепт!

Белорусский омлет — вкуснейшая драчена. Простейший рецепт! Белорусский омлет — вкуснейшая драчена. Простейший рецепт! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Драчена — один из тех рецептов, который знаком многим белорусским хозяйкам как универсальное блюдо на все случаи жизни. Это не сладкий десерт, а скорее запеканка-омлет с картофелем, хлебом или другой основой, который может быть завтраком, обедом или ужином.

Натрите 500 г картофеля (или нарежьте ломтиками хлеб, если готовите вариант с хлебом), добавьте пару яиц, щепотку соли и перца. Если масса получается не достаточно густой, всыпьте чуть-чуть муки. Вылейте в смазанную форму или сковороду, распределите равномерно. Выпекайте при 180 °C около получаса, пока не подрумянится.

  • Совет: драчена особенно вкусна, если после выпечки посыпать ее сверху зеленым лучком или ломтиками сливочного масла — вкус станет мягче и ароматнее.

  • Калорийность примерно 180–200 ккал на 100 г; время приготовления — 30–35 минут.

Божественная восточная шакшука на завтрак — вкусная яичница с томатами.

